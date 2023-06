A- A+

ESTADOS UNIDOS Democratas comemoram julgamento de Trump, mas temem que acusação possa inflar "máquina do caos" Embora a maioria concorde que ex-presidente merece ser indiciado, muitos se questionam se o caso pode fazer bem para o país

A satisfação é quase universal, mas vem com um sabor desagradável: os democratas estão finalmente saboreando a possibilidade de que Donald Trump finalmente receba sua punição. Mas quando o riso desaparece, em seu lugar fica uma ansiedade mais duradoura.



O que isso vai fazer com o país? O ex-mandatário responde a 37 acusações criminais por colocar em risco segredos de Estado e obstruir a Justiça de recuperar documentos sigilosos, armazenados ilegalmente ao deixar o poder, em janeiro 2021.

Enquanto o presidente Joe Biden e seus principais aliados permaneceram em silêncio sobre as acusações, legisladores estaduais, ativistas e funcionários do Partido Democrata concordam que Trump merece enfrentar acusações federais por lidar com documentos confidenciais. Mas se dividem sobre se a acusação é boa para o país ou mesmo para a legenda.

Trump, por sua vez, acusa Biden de orquestrar as acusações federais contra ele. Em um discurso a apoiadores após ser formalmente acusado de cometer crimes federais, na terça-feira, adotou um tom bélico e polarizador e afirmou que é vítima de um "abominável abuso de poder".

— Não quero ver essa máquina de caos causar mais danos ao país, ferir mais pessoas — disse o deputado Greg Landsman, de Ohio, referindo-se ao ex-presidente. — Democratas, republicanos, independentes, todo mundo tem que tomar uma atitude com seriedade.



A acusação serve como um teste político, no início da campanha presidencial de 2024, na qual muitos democratas esperam repetir o embate entre Biden e Trump. Alguns estão ansiosos para ver o republicano ser finalmente responsabilizado por suas ações, mas outros temem que Trump desafie novamente a gravidade política do caso e que seus apoiadores possam responder à acusação com violência.

Eles temem a possibilidade de outro motim, semelhante à invasão ao Capitólio, em 6 de janeiro de 2021. Embora a primeira aparição de Trump no tribunal federal na terça-feira tenha ocorrido sem problemas, não faltam democratas que preveem que, em algum momento, a candidatura de Trump levará a mais caos.

— Estou preocupado com o que acontecerá em 2024 — disse James Zogby, presidente do Arab American Institute, organização sem fins lucrativos que defende os interesses dos árabes-americanos— Acho que ainda não vimos nada. Não presenciamos o fim do que começou em 6 de janeiro.

David Walters, ex-governador de Oklahoma, por sua vez, acredita que, dadas as evidências no caso dos documentos, uma acusação precisa seguir em frente — apesar da possibilidade de que os partidários de Trump possam fomentar a violência.

— Os danos de longo prazo para a nação e nosso sistema de justiça por não agir superam em muito o risco político e de segurança — afirma Walters. — Temos uma força maligna em nosso meio que precisa ser confrontada.

Os democratas têm muitas perguntas: as acusações finalmente afastarão Trump de seus apoiadores mais ferrenhos? O julgamento torna mais ou menos provável que ele seja o candidato presidencial republicano? O que aconteceria se o ex-presidente fosse condenado e continuasse concorrendo no ano que vem?

Mar-a-Lago: conheça o resort de luxo em que Trump guardou documentos sigilosos na Flórida; fotos

— Não consigo imaginar colocar um ex-presidente, junto com sua equipe do Serviço Secreto, em uma prisão — disse Mary Moe, ex-senadora do estado de Montana. — Mas tem que haver alguma consequência. Estamos em território desconhecido aqui.

Outros estão preocupados com o que aconteceria se Trump fosse absolvido.

— Se ele não for condenado, será um golpe na já baixa confiança no governo, no Departamento de Justiça, nos tribunais e no Judiciário como um todo — defende Liano Sharon, ativista de Michigan.

E há ainda os que temem que a condenação de Trump possa prejudicar as chances de reeleição de Biden. O presidente, e seus aliados mais próximos, parecem ter decidido coletivamente que é melhor falar o mínimo possível sobre o caso.

— O único risco político é se a acusação e possível condenação de Trump fizer com que ele perca a indicação republicana e Biden tenha que concorrer contra outra pessoa — pondera William Owen, membro do Comitê Nacional Democrata do Tennessee.

Bruce Ledewitz, um veterano das campanhas presidenciais dos democratas Gary Hart e Al Gore, e hoje professor de direito na Duquesne University, em Pittsburgh, escreveu colunas que datam de 2019 alertando contra o julgamento de Trump. Ele aconselhou os democratas a seguirem o exemplo do presidente Gerald Ford, que perdoou seu antecessor, Richard Nixon, para poupar o país do trauma de litigar seu mandato.

— Trump pode ser presidente e estar na prisão. Não sei quem pensou que isso seria sensato para o país. Simplesmente não é.

Por último, há os que estão preocupados com a imagem do país no exterior — particularmente em lugares com democracias ainda em desenvolvimento.

— Isso não é bom para este país em termos de nosso status em todo o mundo — disse Sheikh Rahman, senador do estado da Geórgia, nascido em Bangladesh. — Todo mundo olha para nós, o mundo inteiro está olhando para nós e dizendo: 'Como isso pode acontecer com os Estados Unidos?'

