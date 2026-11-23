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Estados Unidos Democratas conquistam maior bancada na Câmara dos Representantes desde 1992 Partido obteve maioria folgada na Câmara e no Senado em uma vitória avassaladora nas eleições de meio de mandato

Os democratas conquistaram o melhor resultado na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos em mais de três décadas, depois que Chuck Hubbard derrotou a congressista republicana Virginia Foxx na Carolina do Norte, segundo projeções da imprensa americana.

O partido obteve maioria folgada na Câmara e no Senado em uma vitória avassaladora nas eleições de meio de mandato.

A CBS News e a NBC News projetaram a vitória de Hubbard no domingo, garantindo aos democratas a 258ª cadeira na Câmara de 435 representantes do Congresso.

Esta é a maioria mais ampla obtida por qualquer dos partidos desde 1992, quando Bill Clinton venceu a presidência e os democratas conquistaram 258 cadeiras.

"Os democratas da Câmara acabam de garantir a maioria mais ampla que qualquer partido teve no Congresso neste século. BOOM", escreveu o líder democrata da Câmara, Hakeem Jeffries, em uma publicação no X.

House Democrats have just secured the largest majority any party in Congress has held this century. BOOM. — Hakeem Jeffries (@RepJeffries) November 22, 2026

O resultado de domingo (22) veio depois que Foxx pediu uma recontagem. Hubbard afirmou que havia conversado com Foxx, que "com muita elegância, reconheceu a derrota após a divulgação dos resultados da recontagem".

A vitória dá aos democratas a capacidade de bloquear a agenda do presidente Donald Trump e de investigar a suposta corrupção durante os dois anos de mandato do republicano.

Os resultados das eleições de meio de mandato refletiram uma profunda indignação com o aumento do custo de vida, as tarifas e a guerra de Trump contra o Irã, que provocou a disparada dos preços dos combustíveis e agravou o descontentamento com o presidente republicano.

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