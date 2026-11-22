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Estados Unidos Democratas conquistam maioria histórica de pelo menos 258 cadeiras na Câmara dos EUA O resultado na Câmara, composta por 435 integrantes

Os democratas, nos Estados Unidos, concretizaram seu melhor resultado em décadas nas eleições gerais para a Câmara dos Representantes, conquistando pelo menos 258 cadeiras em uma vitória eleitoral não vista desde 1992.

A marca de 258 cadeiras foi alcançada neste domingo, depois que o democrata Chuck Hubbard derrotou a deputada republicana Virginia Foxx na Carolina do Norte.

Outras quatro disputas pela Câmara ainda não foram definidas: uma em Minnesota, uma no Tennessee e duas na Louisiana, que serão decididas em segundo turno em dezembro. Os republicanos terão pelo menos 173 cadeiras, ficando na minoria.

O resultado na Câmara, composta por 435 integrantes, estabelece um cenário de governo dividido, com o Senado também sob controle democrata e um presidente republicano. Fortalecidos, os democratas preparam uma agenda para os primeiros 100 dias, voltada a enfrentar o elevado custo de vida, ao mesmo tempo em que planejam uma ampla agenda de fiscalização do governo de Donald Trump durante o restante de seu segundo mandato.

A maioria democrata será maior do que qualquer outra conquistada pelo partido em eleições desde a primeira vitória presidencial de Bill Clinton, em 1992, quando obteve 258 cadeiras, ou da eleição de Barack Obama, em 2008, quando conquistou 257.

Os democratas prometeram utilizar seus poderes para emitir intimações e iniciar uma série de investigações. Isso inclui planos para investigar como Trump e sua família enriqueceram desde que ele voltou ao poder. O líder democrata Hakeem Jeffries, de Nova York, que está prestes a se tornar presidente da Câmara, não descartou tentar abrir um processo de impeachment contra Trump pela terceira vez.



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