Democratas criticam lei que freia luta contra mudanças climáticas na Flórida

Democratas e ecologistas americanos criticaram, nesta quinta-feira (16), uma lei recém-aprovada na Flórida que diminui a prioridade da luta contra as mudanças climáticas nos estados do sul do país, que são especialmente vulneráveis ao aquecimento global.

"É bastante vergonhoso. É muito lamentável que sigam existindo negacionistas climáticos. Temos muito trabalho a fazer", afirmou a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, sobre a lei que entrará em vigor em 1º de julho.

Com o texto assinado na última quarta-feira pelo governador Republicano Ron DeSantis, a Flórida anula quase por completo a necessidade de levar em conta as mudanças climáticas nas políticas de seu governo.

Com isso, a frase que dizia que "os impactos das mudanças climáticas globais podem ser reduzidos através da redução da emissão dos gases de efeito estufa" foi retirada da lei sobre recursos energéticos.

A medida restringe a adoção de energias limpas, ao proibir a instalação de turbinas eólicas nas águas do estado e ao retirar restrições à construção de gasodutos.

"Estamos restabelecendo a sanidade na nossa abordagem de energia e repelindo a agenda dos fanáticos verdes radicais", comemorou DeSantis, em sua página no X (antigo Twitter).

Reação dos Democratas

A decisão do ex-candidato à Presidência pelo Partido Republicano causou indignação para os democratas.

"A mudança climática é um fato inquestionável, não é um assunto aberto ao debate", escreveu no X, a parlamentar americana pela Flórida, Frederica Wilson. "As nefastas consequências da crise climática são cada dia mais evidentes na Flórida, e as tentativas de enfraquecer os esforços para combater essa ameaça existencial são totalmente imprudentes e irresponsáveis", acrescentou.

Segundo o centro de estudos Florida Climate Center (Centro Climático da Flórida, em tradução livre), o estado é um dos mais expostos às consequências do aquecimento global do país, com a elevação do nível do mar.

Em 2023, a Flórida teve seu ano mais quente desde 1895, segundo a instituição universitária, e uma onda de calor no mar provocou um grave episódio de embranquecimento do recife de corais do Estado.

"Os habitantes da Flórida estão na linha de frente do aumento do nível do mar, do calor extremo, do aumento dos preços de seguro de propriedade, das inundações mais frequentes e dos tornados mais graves", alerta a diretora-executiva do instituto socioambiental Cleo, Yoca Arditi-Rocha. "Este ato intencional de dissonância cognitiva é a prova de que o governador e a legislatura do estado não estão atuando com o melhor dos interesses para os floridenses, mas sim para proteger os benefícios da indústria dos combustíveis fósseis", complementou.

