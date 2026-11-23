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USA Democratas de olho na corrida à Casa Branca em 2028 Nome do candidato que irá enfrentar Trump na corrida presidencial será escolhido por meio de debates entre democratas

Os democratas deram, nesta segunda-feira (23), o pontapé inicial na corrida rumo à Casa Branca ao anunciar a organização de 12 debates para escolher o candidato do partido para as eleições presidenciais americanas de 2028.

O primeiro debate será realizado em junho e abrirá caminho para uma disputa que pode ser bastante acirrada, visando enfrentar o candidato republicano que sucederá o presidente Donald Trump, o qual não pode mais concorrer a um novo mandato.

Os democratas detêm uma maioria mais expressiva na Câmara dos Representantes pela primeira vez desde 1992, após a vitória contundente do partido nas eleições de meio de mandato.

O partido "passou para a ofensiva após nossas vitórias históricas nas eleições de meio de mandato, e o Comitê Nacional Democrata (DNC, na sigla em inglês) mantém a pressão tendo em vista o pleito de 2028", declarou seu presidente, Ken Martin.

Os democratas realizarão cinco debates em 2027 e sete em 2028. O último ocorrerá em março.

Esses debates constituem uma etapa fundamental na longa jornada rumo à Casa Branca, dentro do processo de primárias que definirá o candidato democrata.

Segundo as novas regras anunciadas na segunda-feira, os pré-candidatos que desejarem participar dos debates deverão se comprometer a divulgar os gastos realizados em seu favor por organizações externas.

A medida busca limitar a influência de grandes doadores e do chamado "dinheiro obscuro", que permite a certos grupos de pressão e associações arrecadar quantias vultosas sem revelar sua origem, para, em seguida, destiná-las ao apoio de um candidato.

Essa disposição atende a uma demanda histórica da ala esquerda do partido.

Alguns debates poderão ser divididos em duas noites, devido ao elevado número de pré-candidatos que podem vir a participar.

Por enquanto, nenhum nome de peso do partido anunciou sua candidatura.

Entre os possíveis candidatos estão Gavin Newsom, governador da Califórnia; Josh Shapiro, governador da Pensilvânia; e Andy Beshear, governador de Kentucky.

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