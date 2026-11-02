Democratas e republicanos finalizam campanha antes das eleições de meio de mandato
Os democratas demonstram um cauteloso otimismo na véspera de uma votação
Democratas e republicanos finalizam nesta segunda-feira (2) a campanha com os últimos comícios antes das decisivas eleições de meio de mandato, que podem provocar uma grande mudança no Congresso.
O presidente Donald Trump anunciou um discurso para 14h00 (16h00 de Brasília) no espelho d'água da capital, diante do Memorial Lincoln, que ele ordenou reformar e que se tornou um dos símbolos de seu empenho de iniciar obras para restaurar Washington.
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Os democratas demonstram um cauteloso otimismo na véspera de uma votação que poderia resultar no controle do Congresso para o partido, enquanto Trump e os republicanos intensificam os esforços para mobilizar sua base eleitoral.
As pesquisas indicam uma alta probabilidade de que os democratas recuperem o controle da Câmara dos Representantes, com boas perspectivas até mesmo de conquistar o Senado.
Em caso de vitória total, a oposição pretende abrir diversas investigações contra o presidente Trump, seu governo e sua família, além de tentar bloquear suas nomeações, assim como o financiamento da guerra no Irã.
A ala socialista dos democratas, que pode emplacar um número recorde de representantes e senadores, quer inclusive abrir um debate sobre o futuro da polícia migratória (ICE).
Os republicanos esperam apenas manter o controle de uma das duas Casas e obrigar os democratas na Câmara dos Representantes a negociar as verbas orçamentárias.
- O que está em jogo -
Os americanos votarão para renovar a totalidade da Câmara dos Representantes (435 cadeiras) e um terço (35 dos 100 assentos) do Senado. Além disso, também definirão 36 governos estaduais.
A votação antecipada já bateu um recorde: 53 milhões de pessoas já depositaram seus votos em todo o país.
"Poderíamos ver, inclusive, um recorde de participação total, parece altamente provável", declarou ao canal CBS David Becker, diretor executivo do Centro para Inovação e Pesquisa Eleitoral.
Para retomar o controle do Senado, os democratas precisam virar quatro cadeiras. As pesquisas indicam uma vantagem apertada dos democratas em cinco estados, alguns tradicionalmente conservadores, como Texas, Carolina do Norte e Kansas.
Sete em cada 10 americanos têm uma avaliação ruim sobre Donald Trump, de sua incapacidade de controlar a inflação e da guerra que declarou ao Irã e que se prolonga inexoravelmente.
O presidente conta com uma enorme popularidade entre sua base, mas em um país polarizado como os Estados Unidos são os eleitores independentes que fazem a balança pender para um lado ou outro.
"Os democratas têm uma leve vantagem sobre os republicanos em termos de filiação partidária entre os adultos dos Estados Unidos: 47% se identificam com o Partido Democrata ou tendem a apoiá-lo, e 43% se identificam com o Partido Republicano ou tendem a apoiá-lo", afirmou o Pew Research Center.
Mas 10% do eleitorado não se comprometeu com nenhum partido e não expressou opinião, a maior proporção de eleitores indecisos em quase uma década.
Uma derrota estrondosa poderia significar o começo do fim da presidência Trump. O republicano foi alvo de duas tentativas de impeachment por parte dos democratas durante seu primeiro mandato.
Em tom desafiador, o republicano advertiu que pode virar o "Sr. Veto" para barrar as iniciativas legislativas da oposição.
- Gasto bilionário -
As eleições de meio de mandato registraram gastos de quase 11 bilhões de dólares (quase 60 bilhões de reais) em publicidade, grande parte procedente de doadores individuais.
O bilionário Elon Musk, um grande aliado de Trump que liderou o chamado DOGE — departamento criado pelo presidente para reduzir o tamanho do governo federal —, contribuiu com quase 500 milhões de dólares em campanhas de candidatos republicanos.
Do lado democrata, o grande doador nas sombras é o também bilionário George Soros, que não apoia apenas políticos, mas também candidatos de esquerda para os cargos de promotor, governador ou prefeito.
A noite eleitoral pode ser longa. No Alasca, a crise provocada por dois candidatos rivais com o mesmo nome levou o governo Trump a tentar impugnar o resultado. O governo do estado já anunciou uma investigação interna.