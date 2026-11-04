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Eleições EUA Democratas Hinojosa e Talarico impõem dupla derrota aos republicanos no Texas Deputada estadual de 52 anos e ascendência mexicana, tirou do cargo o governador em exercício, o poderoso republicano Greg Abbott, no cargo desde 2015

Os democratas Gina Hinojosa, na disputa pelo governo, e James Talarico, para o Senado, desferiram, nas eleições de meio de mandato de terça-feira (3), um duro golpe contra os republicanos no Texas, reduto histórico do partido do presidente americano, Donald Trump.

São os primeiros democratas a vencer uma eleição majoritária em nível estadual no Texas desde 1994, segundo as projeções da imprensa local.

Hinojosa, uma deputada estadual de 52 anos e ascendência mexicana, tirou do cargo o governador em exercício, o poderoso republicano Greg Abbott, no cargo desde 2015.

A advogada faz parte de uma nova geração de democratas que busca atrair independentes e eleitores desiludidos com a impopular guerra de Trump no Oriente Médio e a disparada dos preços da gasolina e produtos básicos.

"Deus tinha um plano e o povo do Texas também tinha um. Era um plano do qual eu não fazia ideia", afirmou Hinojosa em seu discurso da vitória na capital Austin.

Talarico, exprofessor e exseminarista presbiteriano de 37 anos, cuja campanha se baseou na "política do amor", derrotou o procuradorgeral do estado, Ken Paxton, aliado de Trump, que sobreviveu a um processo de impeachment e anos de escândalos.

Vitória do "tamanho do Texas"

Milhares de apoiadores que acompanhavam os resultados explodiram de alegria à medida que eram divulgadas as projeções.

"É uma vitória enorme para o Texas (...) ter James Talarico no Senado tentando arrancar o controle deste governo que está fora de controle", disse Kathy Jackoway, de 60 anos, moradora de Austin.

As vitórias históricas dos democratas podem indicar que o segundo estado mais populoso do país, com 40 votos eleitorais, está se tornando competitivo nas eleições nacionais, o que poderia redefinir o mapa eleitoral futuro.

Os resultados representam uma derrota para o empresário Elon Musk, que transferiu as sedes da Tesla, da SpaceX e da rede X para o Texas, além de gastar mais de 200 milhões de dólares (1,09 bilhão de reais) para apoiar Paxton, segundo documentos federais.

"Um mundo para os bilionários?"

A expansão dos centros de dados de inteligência artificial pelo estado tornou-se um tema central nas disputas, com moradores preocupados com o aumento das contas de eletricidade, o consumo de água e a sobrecarga da rede elétrica.

"Quando começamos esta campanha há mais de um ano, eu me perguntei: o Texas é um estado do povo e para o povo? Ou este é um mundo para os bilionários e nós apenas vivemos aqui?", afirmou a governadora eleita.

Tanto Talarico quanto Hinojosa defenderam uma regulamentação mais rígida, o que levou Abbott, defensor do setor, a propor novas normas por conta própria.

Talarico pautou sua campanha em uma combinação de fé cristã e populismo econômico, convidando republicanos insatisfeitos com o partido e públicos mais jovens a se unir a ele.

Trump chegou a viajar quatro vezes ao Texas para fazer campanha em favor de Paxton, o adversário do democrata.

Talarico conquistou um cargo em 2018 na Câmara dos Representantes do Texas e construiu uma base eleitoral com discursos sobre política progressista, ensinamentos bíblicos e críticas às elites.

Suas posições sobre temas como acesso ao aborto e direitos da comunidade LGBTQ lhe renderam críticas de grupos religiosos conservadores.

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