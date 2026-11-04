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Eleições EUA

Democratas Hinojosa e Talarico impõem dupla derrota aos republicanos no Texas

Deputada estadual de 52 anos e ascendência mexicana, tirou do cargo o governador em exercício, o poderoso republicano Greg Abbott, no cargo desde 2015

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O candidato democrata ao Senado dos EUA pelo Texas, James Talarico (R), e a candidata ao governo do Texas, a representante estadual Gina Hinojosa, reagem em um evento de campanha para as eleições de meio de mandato em Austin, TexasO candidato democrata ao Senado dos EUA pelo Texas, James Talarico (R), e a candidata ao governo do Texas, a representante estadual Gina Hinojosa, reagem em um evento de campanha para as eleições de meio de mandato em Austin, Texas - Foto: Ronaldo Schemidt/AFP

Os democratas Gina Hinojosa, na disputa pelo governo, e James Talarico, para o Senado, desferiram, nas eleições de meio de mandato de terça-feira (3), um duro golpe contra os republicanos no Texas, reduto histórico do partido do presidente americano, Donald Trump.

São os primeiros democratas a vencer uma eleição majoritária em nível estadual no Texas desde 1994, segundo as projeções da imprensa local.

Hinojosa, uma deputada estadual de 52 anos e ascendência mexicana, tirou do cargo o governador em exercício, o poderoso republicano Greg Abbott, no cargo desde 2015.

A advogada faz parte de uma nova geração de democratas que busca atrair independentes e eleitores desiludidos com a impopular guerra de Trump no Oriente Médio e a disparada dos preços da gasolina e produtos básicos.

"Deus tinha um plano e o povo do Texas também tinha um. Era um plano do qual eu não fazia ideia", afirmou Hinojosa em seu discurso da vitória na capital Austin.

Talarico, exprofessor e exseminarista presbiteriano de 37 anos, cuja campanha se baseou na "política do amor", derrotou o procuradorgeral do estado, Ken Paxton, aliado de Trump, que sobreviveu a um processo de impeachment e anos de escândalos.

Vitória do "tamanho do Texas"
Milhares de apoiadores que acompanhavam os resultados explodiram de alegria à medida que eram divulgadas as projeções.

"É uma vitória enorme para o Texas (...) ter James Talarico no Senado tentando arrancar o controle deste governo que está fora de controle", disse Kathy Jackoway, de 60 anos, moradora de Austin.

As vitórias históricas dos democratas podem indicar que o segundo estado mais populoso do país, com 40 votos eleitorais, está se tornando competitivo nas eleições nacionais, o que poderia redefinir o mapa eleitoral futuro.

Os resultados representam uma derrota para o empresário Elon Musk, que transferiu as sedes da Tesla, da SpaceX e da rede X para o Texas, além de gastar mais de 200 milhões de dólares (1,09 bilhão de reais) para apoiar Paxton, segundo documentos federais.

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"Um mundo para os bilionários?"
A expansão dos centros de dados de inteligência artificial pelo estado tornou-se um tema central nas disputas, com moradores preocupados com o aumento das contas de eletricidade, o consumo de água e a sobrecarga da rede elétrica.

"Quando começamos esta campanha há mais de um ano, eu me perguntei: o Texas é um estado do povo e para o povo? Ou este é um mundo para os bilionários e nós apenas vivemos aqui?", afirmou a governadora eleita.

Tanto Talarico quanto Hinojosa defenderam uma regulamentação mais rígida, o que levou Abbott, defensor do setor, a propor novas normas por conta própria.

Talarico pautou sua campanha em uma combinação de fé cristã e populismo econômico, convidando republicanos insatisfeitos com o partido e públicos mais jovens a se unir a ele.

Trump chegou a viajar quatro vezes ao Texas para fazer campanha em favor de Paxton, o adversário do democrata.

Talarico conquistou um cargo em 2018 na Câmara dos Representantes do Texas e construiu uma base eleitoral com discursos sobre política progressista, ensinamentos bíblicos e críticas às elites.

Suas posições sobre temas como acesso ao aborto e direitos da comunidade LGBTQ lhe renderam críticas de grupos religiosos conservadores.

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