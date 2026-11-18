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USA Democratas indicam Jeffries como candidato à presidência da Câmara dos Representantes Nova-iorquino, de 56 anos, pode se tornar o primeiro presidente negro da Câmara

Os democratas, que conquistaram uma vitória esmagadora nas eleições legislativas de 3 de novembro, indicaram nesta quarta-feira (18) o deputado Hakeem Jeffries, de Nova York, como seu candidato à presidência da próxima Câmara dos Representantes.

O nova-iorquino, de 56 anos, obteve 251 votos em uma votação secreta a portas fechadas, com 11 votos contrários à sua indicação, segundo a imprensa americana, e caminha para se tornar o primeiro presidente negro da Câmara.

O partido de oposição ao presidente Donald Trump prometeu tentar reverter as políticas do republicano e realizar investigações sobre todos os aspectos de seu governo e de sua família.

O deputado pela Califórnia Robert García ameaçou instaurar comissões de investigação sobre os lucros da família Trump e anunciou nesta quarta-feira que havia enviado cartas a uma dezena de pessoas do círculo presidencial, incluindo os filhos de Trump.

Os integrantes mais progressistas do partido ameaçaram retirar seu apoio a Jeffries, embora não tenham apresentado um nome alternativo.

Esse grupo busca concessões de Jeffries em questões que vão desde o apoio militar americano a Israel até a influência do dinheiro na política.

A posição de Ocasio-Cortez

Jeffries se reuniu na noite de terça-feira com parlamentares de esquerda para discutir questões como Israel e a assistência médica.

Alexandria Ocasio-Cortez, uma importante congressista de origem hispânica da ala esquerda do partido, apoia Jeffries e classificou a reunião como "produtiva".

Ocasio-Cortez elogiou o que descreveu como "um avanço muito real e um compromisso de garantir assistência médica a todos os americanos", informou o Politico.

Em entrevista recente, Ocasio-Cortez se recusou a esclarecer se essa cobertura universal de saúde deveria incluir imigrantes sem documentos.

O líder democrata também tentou concentrar as atenções nos planos de governo do partido, para começar a preparar o terreno para as eleições presidenciais de 2028.

"As pessoas estão se afogando nesta economia republicana, e nós, democratas da Câmara, estamos comprometidos em reverter essa situação desde o primeiro dia", disse a jornalistas na terça-feira.

"Vamos lutar incansavelmente por um país com custo de vida acessível", acrescentou.

O custo de vida, especialmente dos combustíveis, foi um dos principais fatores por trás da vitória esmagadora dos democratas.

Os democratas enfrentam uma escolha mais complicada no Senado, apesar de sua maioria ter aumentado na terça-feira com uma nova cadeira, conquistada pela candidata do Alasca Mary Peltola.

Com essa nova vitória, os democratas têm 56 cadeiras, contra 44 dos republicanos.

Uma disputa pela liderança da bancada no Senado se abriu entre o veterano político nova-iorquino Chuck Schumer e o progressista Chris Van Hollen, do estado de Maryland.

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