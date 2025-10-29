A- A+

Estados Unidos Democratas instam Trump a não suspender restrições para chips de IA em negociação com China Ainda não está claro se Trump usará o tema como "moeda de troca" para as negociações com Pequim na reunião que terá com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, nesta noite

O líder democrata no Senado dos EUA, Chuck Schumer, e outros integrantes do partido pediram para que o presidente americano, Donald Trump, não suspenda as restrições sobre chips de inteligência artificial (IA) e tecnologia do país na busca de um acordo comercial com a China.

Em discurso nesta quarta-feira, 29, Schumer disse que o republicano se prepara para fechar um acordo com a China que "trairá o povo americano", ao possivelmente entregar ferramentas importantes para a segurança nacional a Pequim, "em troca de pouco mais do que uma foto para a imprensa", segundo nota publicada oficialmente.

Para o democrata, a ação é uma forma de Trump "se parabenizar por ter consertado a bagunça que ele mesmo criou", e ainda classificou que negociações comerciais passadas com a China "foram um fracasso" e que "dizimaram os produtores de soja".

Como exemplo, Schumer citou o "acordo" com a Coreia do Sul, mencionando que as tarifas sobre as importações sul-coreanas subiram de 2% para 15%. "Mas Donald Trump criou essa confusão e agora quer levar o crédito por fingir que a resolveu", criticou.

"Ele prejudicou as pequenas empresas", afirmou. "A China continua inundando os mercados globais com produtos subsidiados e roubando tecnologias americanas para prejudicar as empresas e os trabalhadores dos EUA", acrescentou.

Ainda não está claro se Trump usará o tema como "moeda de troca" para as negociações com Pequim na reunião que terá com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, nesta noite. O encontro entre os líderes das duas principais potências econômicas do mundo está previsto para 23h (de Brasília), desta quarta.

Veja também