
guerra

Democratas pedem investigação 'imparcial' do Pentágono após explosão em escola iraniana

"O assassinato de estudantes é ultrajante e inaceitável em qualquer circunstância", escreveram vários senadores democratas

Danos em uma sala de aula após um ataque que atingiu um jardim de infância na cidade israelense de RamlaDanos em uma sala de aula após um ataque que atingiu um jardim de infância na cidade israelense de Ramla - Foto: Ilia Yefimovich / AFP

Congressistas democratas americanos solicitaram, nesta segunda-feira (9), uma investigação “imparcial” do Pentágono após a explosão que destruiu uma escola em Minab, no sul do Irã, causando mais de 150 mortos, e na qual o Exército dos Estados Unidos poderia estar envolvido.

“Uma análise independente sugere de maneira plausível que o ataque pode ter sido lançado por forças americanas, o que, se for verdade, o tornaria um dos piores casos de baixas civis em décadas de intervenção militar dos Estados Unidos no Oriente Médio”, escreveram vários senadores democratas em um comunicado.

“O assassinato de estudantes é ultrajante e inaceitável em qualquer circunstância”, acrescentaram, exigindo que o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, apresente uma “investigação completa e imparcial” sobre o incidente.

Um novo vídeo divulgado no domingo pela agência de notícias semioficial iraniana Mehr e autenticado pelo The New York Times mostra o impacto de um míssil de cruzeiro Tomahawk sobre uma base naval perto de uma escola na cidade de Minab em 28 de fevereiro, primeiro dia da guerra.

O jornal havia indicado na sexta-feira, com base em uma investigação, que o ataque à escola pode ter ocorrido devido ao bombardeio americano a uma base naval da Guarda Revolucionária nas proximidades.

“Este incidente é particularmente preocupante, levando em conta a atitude abertamente despreocupada do secretário Hegseth, especialmente quando declarou que os ataques americanos no Irã não estariam sujeitos a ‘regras de enfrentamento estúpidas’”, destacam os senadores, entre eles Jeanne Shaheen, membro da Comissão de Relações Exteriores do Senado.

Nem os Estados Unidos nem Israel admitiram ter lançado tal ataque, e Donald Trump atribuiu no sábado a responsabilidade ao Irã.

A AFP não conseguiu acesso ao local para verificar de maneira independente o número de vítimas ou as circunstâncias dos acontecimentos.

 


 

