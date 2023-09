A- A+

Eleições 2024 Democratas se comunicam em 'spanglish' para atrair votos de hispânicos O anúncio "For Us" destaca, misturando espanhol e inglês, iniciativas que beneficiaram essa comunidade

A equipe de campanha do presidente americano, Joe Biden, divulgou nesta sexta-feira (15)um anúncio em "spanglish" dirigido aos milhões de hispânicos que poderão votar nas eleições presidenciais de 2024.

O anúncio "For Us" destaca, misturando espanhol e inglês, iniciativas que beneficiaram essa comunidade, como o alívio da dívida estudantil e o investimento em pequenas empresas.

"Olha, cada programa de Joe Biden é para nós”, diz uma voz feminina, misturando inglês e espanhol, enquanto se seguem imagens do presidente democrata e de pessoas que representam a comunidade hispânica. “Joe Biden não luta pelos ricos, ele luta por nós”, acrescenta a voz, também misturando inglês e espanhol.

Parte da mensagem também aparece por escrito, em letras brancas, azuis e vermelhas, cores da bandeira americana. O anúncio faz parte de um investimento milionário em veículos tradicionais e digitais hispânicos para as eleições de 2024.

Os hispânicos podem escolher “entre a agenda extrema do "Make America Great Again" (Maga), que beneficia os ricos às custas das famílias trabalhadoras, e a agenda do presidente Biden, que contribui com a nossa comunidade", disse a diretora da campanha para os veículos hispânicos, Maca Casado.

A mensagem em spanglish é dirigida aos milhões de latinos bilíngues que vivem em estados decisivos, como Arizona, Nevada, Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Carolina do Norte e Geórgia.

Segundo o Centro de Pesquisas Pew, 34,5 milhões de latinos estavam aptos a votar no país no fim de 2022.

Embora tradicionalmente os hispânicos votem nos democratas, o apoio dessa comunidade aos republicanos vem aumentando nos últimos anos, como observou-se nas eleições de 2020 com Trump.

Segundo o Censo, cerca de 60 milhões de hispânicos viviam nos Estados Unidos em 2022, o que representa 19% da população do país.

Veja também

AGRESTE Casal é morto a facadas em residencial localizado em Garanhuns