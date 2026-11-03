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eua Democratas têm primeiras vitórias nas eleições de meio de mandato nos EUA A oposição busca a maioria na Câmara dos Representantes e sonha, inclusive, com o Senado, que vai renovar 35 das suas 100 cadeiras

Os democratas comemoraram suas primeiras vitórias nesta terça-feira, no início da apuração das eleições legislativas de meio de mandato nos Estados Unidos, considerando um veredito sobre o governo de Donald Trump.

A oposição busca a maioria na Câmara dos Representantes (435 cadeiras) e sonha, inclusive, com o Senado, que vai renovar 35 das suas 100 cadeiras.

Os democratas precisam de quatro cadeiras para conquistar a maioria no Senado, e conseguir uma primeira vitória na Carolina do Norte, com Roy Cooper. As pesquisas também mostraram uma boa posição democrática em outros estados conservadores tradicionais, como Texas, Ohio e Kansas.

Uma derrota republicana no Senado poderia favorecer politicamente uma nova tentativa de destituição de Trump, após os dois processos de impeachment que aconteceram em seu primeiro mandato (2017–2021). A abertura do processo depende da Câmara, e a publicação exige dois terços dos senadores presentes.

Astro em ascensão à esquerda, Jon Ossoff manteve sua cadeira na Geórgia. Já na Flórida, os republicanos são mais resistentes, porém com resultados mais apertados do que o habitual.

Em caso de derrota, Trump afirma que está disposto a se transformar no “Senhor Veto” e bloquear as iniciativas legislativas de um opositor do Congresso, o que aumentaria ainda mais a tensão política no país.

Ex-prefeita de Atlanta, a democrata Keisha Bottoms foi eleita governadora do estado da Geórgia e vai se tornar a primeira mulher negra a ocupar esse cargo nos Estados Unidos, segundo projeções dos veículos CNN e NBC News.

Keisha derrotou o executivo do setor de saúde Rick Jackson, que concorreu como candidato republicano. O atual governador, Brian Kemp, atingiu o limite de mandatos e não pôde se candidatar novamente.

Donta Comer, 38 anos, morador de Atlanta, na Geórgia, disse ter votado "principalmente em candidatos democratas". “Trata-se apenas do custo de vida, do preço da gasolina, desse tipo de coisa”, afirmou. “As coisas precisam mudar para as pessoas comuns, e eu sou uma pessoa comum”, acrescentou.

“Os democratas eram decentes no passado, mas se tornaram muito socialistas, comunistas. Não os quero”, declarou em Miami Maru Restrepo, de 70 anos, simpatizante republicana de origem colombiana.

Problemas em Nova York

Exceto por problemas em algumas máquinas de votação em um condado do estado de Nova York, uma jornada foi tranquila em todo o país, sob a vigilância de um milhão de observadores eleitorais do Departamento de Justiça, um contingente inédito.

Os democratas sonham com uma revanche política após o duro revés que significou, em 2025, o retorno de Trump à Casa Branca, onde ele não deu trégua à oposição, com campanhas militares de sucesso desigual na Venezuela e no Irã, cortes de impostos e ofertas de decretos presidenciais.

Trump fez apostas ousadas, mas as principais preocupações dos participantes, a economia e o custo de vida, não desapareceram. Pelo contrário.



Pior índice de popularidade

Trump enfrentou o pior índice de popularidade de um presidente em meio de mandato, com cerca de 70% de insatisfeitos, e pode apostar apenas na mobilização de seus apoiadores incondicionais.

Os democratas, por sua vez, entregaram boa parte de seus esforços de campanha à ala mais à esquerda do partido, que promoveram uma intensa mobilização para o registro de eleitores, ou que também conferiram riscos, já que essa ala tem posições sobre a polícia migratória, a relação com Israel e os impostos que se afastaram abertamente do eleitorado médio democrata.

Um total de 53% dos participantes hispânicos se declararam “extremamente motivados” a comparecer às urnas, um avanço específico em relação aos 41% de quatro anos atrás, segundo o centro de estudos Pew.

Trump venceu com quase metade desses votos em 2024. Agora, apenas 24% dos participantes dessa importante minoria aprovam seu desempenho no governo.

Em sua última projeção antes das eleições, a empresa de variação Decision Desk HQ estimou que o Senado passaria uma maioria de 52 a 48 a favor dos democratas. Além disso, o partido de oposição conquistaria uma vantagem confortável de 241 a 194 na Câmara dos Representantes.

Começo do fim?

Em caso de vitória, a oposição quer abrir investigações contra o presidente Trump, seu governo e sua família, além de tentar bloquear suas nomeações e o financiamento da guerra no Irã.

Além do Congresso, os americanos votarão para definir 36 governos estaduais e em vários referendos.

As eleições podem representar promessas de ascensão de jovens, como o democrata James Talarico, que poderia conquistar uma vitória crucial no Texas.

Os deputados podem levar dias para conhecer os resultados das eleições. Além das disputas apertadas em alguns estados, no Alasca o governo federal quer impugnar preventivamente o resultado, depois que os democratas concorreram a um candidato com um nome idêntico ao do candidato republicano.

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