A- A+

Eleições EUA Democratas tomam 9 cadeiras dos Republicanos no Senado dos EUA, a maior virada em quase 70 anos "Cinquenta e seis cadeiras era um resultado inimaginável há poucos meses", afirmou o líder democrata no Senado, Chuck Schumer

A vitória de Mary Peltola sobre o senador republicano Dan Sullivan, nesta terça-feira, 17, na disputada eleição para o Senado do Alasca, fez o Partido Democrata virar a nona cadeira até então nas mãos dos republicanos. É a maior virada democrata em eleições de meio de mandato em quase 70 anos.

Os democratas haviam conquistado nove ou mais vagas no Senado em eleições de meio de mandato pela última vez em 1958, no segundo mandato do presidente republicano Dwight Eisenhower. Naquele ano, o partido tomou 13 cadeiras dos republicanos e ainda venceu as duas vagas recém-criadas do Alasca, num saldo total de 15.

Com o triunfo de Peltola, os democratas terão maioria de 56 a 44 quando o novo Congresso tomar posse, em janeiro. É a maior vantagem do partido no Senado em 16 anos: os democratas chegaram a ocupar 58 cadeiras nos últimos dias do 111.º Congresso, encerrado em 3 de janeiro de 2011.

"Cinquenta e seis cadeiras era um resultado inimaginável há poucos meses", afirmou o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, em declaração publicada nas redes sociais. "A maioria das pessoas não achava que 51 cadeiras democratas fossem possíveis no início deste ciclo."

Mesmo sem o Alasca, os democratas teriam assegurado a maior vantagem desde janeiro de 2015, quando os republicanos assumiram o controle do Senado após tomarem nove cadeiras democratas nas eleições de meio de mandato de 2014, durante o segundo mandato do presidente Barack Obama.

A vitória do democrata Scott Colom na disputa pelo Senado no Mississippi havia dado ao partido a oitava cadeira. O resultado já representava o maior número de vagas conquistadas pelo partido em eleições de meio de mandato desde a segunda disputa desse tipo no governo de Ronald Reagan, há 40 anos.

Os democratas também reconquistaram a Câmara dos Representantes, com 42 cadeiras ganhas até terça. Os resultados reforçam a tendência histórica de perdas do partido do presidente nas eleições de meio de mandato. (Associates Press).

Veja também