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Eleições EUA Democratas vencem no Alasca e ampliam maioria no Senado americano Resultado representa o golpe final para o partido do presidente Donald Trump nas eleições de meio de mandato que evidenciaram o descontentamento com o segundo mandato do republicano

Os democratas conquistaram na terça-feira (17) a última cadeira em disputa no Senado dos Estados Unidos com a vitória de Mary Peltola no Alasca, segundo a apuração oficial das autoridades do estado.

A candidata indígena recebeu 50,12% dos votos e derrotou o senador republicano em fim de mandato, Dan Sullivan, nas eleições de 3 de novembro.

Com o resultado, o Partido Democrata ocupará 56 cadeiras no Senado, contra 44 do Partido Republicano.

O resultado representa o golpe final para o partido do presidente Donald Trump nas eleições de meio de mandato que evidenciaram o descontentamento com o segundo mandato do republicano.

"Como a próxima senadora dos Estados Unidos, vou enfrentar quem for preciso para combater o sistema manipulado de Washington e entregar resultados para as famílias trabalhadoras do Alasca", afirmou Mary Peltola em um comunicado.

A apuração dos votos no Alasca demorou duas semanas para ser concluída, devido à dispersão geográfica dos eleitores.

"Não há honra maior do que contar com o apoio dos moradores do Alasca em nossa luta contra a ganância corporativa, para reduzir os custos e colocar o Alasca em primeiro lugar", afirmou a futura senadora.

A vitória histórica de Mary Peltola faz dela uma das duas primeiras mulheres indígenas americanas eleitas para o Senado dos Estados Unidos, onde ela se juntará à senadora eleita por Minnesota, Peggy Flanagan.

Trump havia questionado a eleição no Alasca pela inclusão de dois candidatos com o nome Dan Sullivan na cédula eleitoral.

Segundo o mandatário, os democratas utilizaram a estratégia para confundir os eleitores e reduzir o apoio a seu candidato.

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