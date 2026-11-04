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Estados Unidos Democratas viram disputa em Iowa e ampliam ganhos em governos no Texas e Califórnia No 1º distrito, Christina Bohannan derrotou a deputada republicana Mariannette Miller-Meeks após ter ficado a cerca de 800 votos da vitória dois anos atrás

A apuração das eleições de meio de mandato nos EUA trouxe novos sinais de avanço democrata em Estados tradicionalmente favoráveis aos republicanos. Em Iowa, que chegou à eleição com uma bancada totalmente republicana na Câmara, os democratas passaram a conquistar três das quatro cadeiras do Estado.

No 1º distrito, Christina Bohannan derrotou a deputada republicana Mariannette Miller-Meeks após ter ficado a cerca de 800 votos da vitória dois anos atrás, em um distrito que o presidente dos EUA, Donald Trump, venceu com folga. No 3º distrito, a senadora estadual e ministra luterana Sarah Trone Garriott superou Zach Nunn. E, no 2º distrito, a capelã Lindsay James venceu o republicano Joe Mitchell em uma disputa por cadeira aberta, após a decisão da deputada Ashley Hinson de concorrer ao Senado.

A virada em Iowa também alcançou o Senado: o democrata Josh Turek derrotou Ashley Hinson e ficou com a vaga aberta deixada pela senadora republicana Joni Ernst, em uma campanha marcada por forte investimento de ambos os partidos, em meio a pressões sobre agricultores, combustíveis caros e tarifas. Após a derrota, Hinson disse que seguirá "lutando pelo bom senso".

O senador eleito de Iowa, Josh Turek (D-IA) Foto: Getty Images via AFP

No governo estadual, o democrata Rob Sand foi eleito governador de Iowa e encerrou mais de duas décadas de controle republicano do cargo, rompendo a "trinca" republicana que dominava o Estado. Atual auditor estadual, Sand derrotou o republicano Zach Lahn e afirmou que, a partir de janeiro, será necessário "trabalhar juntos".

O candidato democrata ao governo de Iowa, Rob Sand, discursa para comemorar sua vitória durante uma festa na noite das eleições de meio de mandato em Des Moines, Iowa, em 3 de novembro de 2026 Foto: Kamil Krzaczynski/AFP

No Texas, a democrata Gina Hinojosa venceu o republicano Greg Abbott e será a primeira governadora latina do Estado, além de a primeira democrata no cargo em mais de 30 anos. Hinojosa afirmou que Abbott ligou para parabenizá-la e oferecer apoio na transição.

A candidata ao governo e representante estadual Gina Hinojosa, democrata do Texas, discursa em um evento de campanha para as eleições de meio de mandato em Austin, Texas, em 2 de novembro de 2026 Foto: Ronaldo Schemidt/AFP

Na Califórnia, o democrata Xavier Becerra foi eleito governador e sucederá Gavin Newsom, impedido de concorrer novamente. Becerra derrotou o republicano Steve Hilton e prometeu enfrentar políticas do governo Trump. Ele será o primeiro governador latino do Estado desde o fim do século 19.

O governador eleito da Califórnia, Xavier Becerra Foto: Benjamin Fanjoy/Getty Images North America/Getty Images Via AFP

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