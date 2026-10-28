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RECIFE Demolição de conjunto residencial é suspensa após denúncia sobre presença de dezenas de gatos Conjunto Boa Viagem é formado por prédios-caixão com alto risco de desabamento

A demolição de um conjunto residencial desativado no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife, foi parcialmente suspensa após denúncias sobre a presença de aproximadamente 100 gatos no local.

O Conjunto Boa Viagem é formado por prédios-caixão com alto risco de desabamento e integra uma lista de 296 edifícios já homologados pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) e pela Caixa Econômica Federal (CEF) para demolição e indenização.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, a moradora das redondezas Lana Lessa, de 63 anos, afirmou que, por conta própria e com a ajuda de doações, realizava a alimentação e medicação dos animais, mas não pode mais acessar o local.

"A demolição foi embargada, está paralisada. Estou proibida alimentar, de medicar. Jogaram na mão dos funcionários, dos vigilantes, mas tem gato que é assustado, não vai comer", relatou.

A presença de animais na área foi denunciada nas redes sociais do Fórum Estadual de Bem-Estar e Defesa Animal de Pernambuco (Febema), que se reuniu nos últimos dias com representantes do Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

"Diante da grave situação dos mais de 100 gatos que vivem no habitacional, é fundamental buscar encaminhamentos concretos para garantir a proteção e a retirada segura desses animais", publicou o Febema.

Em nota, o Gabinete de Proteção e Defesa dos Animais (Seda), da prefeitura do Recife, informou que realizou fiscalizações em 21 e 26 de outubro no Conjunto Residencial Boa Viagem, em atendimento a denúncias sobre riscos a animais diante das obras de demolição no local.

"O relatório foi encaminhado ao MPPE para subsidiar a apuração do caso - a demolição é uma parceria do estado com a CEF de prédios com risco de desabamento. A Seda ressalta que cabe aos responsáveis pela propriedade e pelas obras adotar as medidas necessárias para garantir a segurança dos animais", afirmou a pasta.

A Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha, do governo estadual, destacou que a demolição dos prédios foi parcialmente suspensa diante da presença de animais, principalmente de gatos no local.

"A medida foi definida em comum acordo entre a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), o MPPE e a empresa responsável pela demolição, contratada pela seguradora, em cumprimento à decisão judicial que determinou a derrubada dos edifícios", ressaltou a pasta.

Ainda segundo a secretaria, a proposta é que sejam adotadas providências necessárias para o resgate, garantindo que as intervenções prossigam com os cuidados ambientais exigidos e sem colocar em risco os animais que permanecem nos prédios.

"As atividades de demolição nos edifícios onde há gatos permanecerão suspensas até o dia 3 de novembro, quando será realizada uma reunião na sede da CPRH para que a empresa apresente um plano para a retirada segura dos animais", afirmou a pasta.

Nessa terça-feira (27), o secretário estadual de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha, Daniel Coelho, publicou um vídeo informando que a demolição dos prédios trouxe preocupação pela grande quantidade de animais, principalmente de gatos.

"Todos os prédios que têm gato, que têm animais dentro, estão com a demolição paralisada até o próximo dia 3, quando haverá uma reunião na sede do CPRH para que a empresa apresente o plano para retirada segura desses animais. Assim, a gente garante que a decisão judicial será cumprida, mas sem colocar em risco a vida dos gatos que lá estão", ressaltou o secretário.

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