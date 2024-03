Demolição de passarela na BR-232 muda trânsito neste fim de semana; saiba como desvio vai funcionar

A- A+

Por conta da demolição da passarela que fica no quilômetro 8 da BR-232, no Curado, na Zona Oeste do Recife, o trânsito da pista principal será desviado para as vias laterais a partir das 20h deste sábado (2), até às 6h do domingo (3).



A informação foi confirmada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), que está à frente das obras, iniciadas na última semana.

De acordo com o órgão, a "ação será necessária para que o vão central da passarela seja demolido por completo". O serviço foi iniciado para corrigir os níveis de altura suportados pela via, que foi triplicada em 2023.



À época, a passarela permaneceu na mesma altura, com limite máximo de cinco metros. Isso fazia com que, por exemplo, caminhões-cegonha não pudessem passar pelo local, por conta do risco de se chocarem com a estrutura. Com a demolição, isso deve ser resolvido.

Até lá, no entanto, ainda há muito trabalho a ser feito e mais mudanças eventuais no trânsito da região devem ser realizadas.

"O DER esclarece que algumas operações de interdição pontuais ainda serão necessárias no decorrer da obra, que deve durar até começo de junho, conforme previsto no cronograma da obra de triplicação da BR-232", explicou o departamento.

No início das obras, para facilitar a travessia, foram instaladas uma faixa de pedestre e uma lombada eletrônica com velocidade máxima permitida de 50km/h.



Conforme apurado pela reportagem da Folha de Pernambuco, durante a interdição da via principal neste fim de semana, o serviço de monitoramento de velocidade continuará funcionando.

