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Venezuela Demolição de prédios danificados por terremotos na Venezuela é iniciada Segundo as autoridades, 190 edifícios desabaram, enquanto outros 856 foram danificados pelos tremores

A Venezuela começou nesta quinta-feira (30) a implodir edifícios que desabaram em consequência do terremoto duplo do mês passado, que deixou mais de 5.500 mortos e centenas de estruturas destruídas, em meio ao desconcerto da população, constatou uma equipe da AFP.

Segundo as autoridades, 190 edifícios desabaram, enquanto outros 856 foram danificados pelos tremores. "Nenhuma estrutura será demolida enquanto houver vítimas ou pessoas a serem resgatadas", afirmou, há dois dias, em entrevista coletiva, o ministro dos Transportes e responsável pela reconstrução das moradias, Francisco Garcés.

Durante a tarde, ouviu-se uma forte explosão seguida por uma nuvem de fumaça na região de Catia La Mar, em La Guaira, estado vizinho de Caracas e o mais afetado pelos terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 que atingiram o país em 24 de junho.

Desde cedo, militares bloquearam o acesso a várias quadras ao redor da área onde começou a detonação controlada de um edifício, enquanto uma bandeira vermelha foi hasteada para alertar sobre o perigo das operações e a necessidade de manter distância.

"No momento da explosão, estávamos terminando uma santa missa para dar o descanso eterno a alguns familiares que partiram deste mundo. Então ouvimos a explosão e, bem, as pessoas ficaram assustadas porque foi um estrondo muito forte", disse à AFP Jesús Díaz, advogado de 36 anos e morador de La Guaira, acrescentando que depois as pessoas se acalmaram.

Pouco mais de um mês após os terremotos, o cenário nesse destino turístico favorito dos moradores de Caracas continua desolador, com montanhas de escombros e edifícios que permaneceram de pé, mas sem paredes e janelas. Outras estruturas estão inclinadas, como se estivessem prestes a desabar.

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