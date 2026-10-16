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RECIFE Demolição do Edifício 13 de Maio traz alívio a moradores após anos de medo de desabamento Vizinhos do esqueleto relataram que a queda de pedaços da estrutura provocava medo, sobretudo nas noites de chuvas e ventanias intensas

A demolição do antigo Edifício 13 de Maio, no Centro do Recife, foi concluída na última quinta-feira (15), após aproximadamente oito meses de trabalho. Desde então, as equipes de demolição se concentram na retirada dos escombros do terreno.

Para os moradores de prédios vizinhos, o fim da estrutura representa alívio diante do risco de desabamento, que provocava apreensão principalmente durante períodos de chuva intensa e de fortes ventanias.

Conhecida como o “esqueleto” da Boa Vista, a antiga edificação começou a ser construída entre as décadas de 1950 e 1960. Entretanto, a obra nunca foi concluída e o imóvel permaneceu desocupado por décadas, com a estrutura exposta à ação do tempo e sem manutenção adequada.

Ao longo dos anos, a deterioração da estrutura agravou os riscos para os moradores e transeuntes, com registros de queda de fragmentos da edificação. Diante do comprometimento estrutural e da impossibilidade de recuperação, a prefeitura do Recife recorreu à Justiça para realizar a demolição.

A demolição do edifício encerra um período de insegurança para famílias que conviviam com o temor de que partes da estrutura atingissem imóveis vizinhos. | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

A demolição do edifício encerra um período de insegurança para famílias que conviviam com o temor de que partes da estrutura atingissem imóveis vizinhos. | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

A demolição do edifício encerra um período de insegurança para famílias que conviviam com o temor de que partes da estrutura atingissem imóveis vizinhos. | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

A demolição do edifício encerra um período de insegurança para famílias que conviviam com o temor de que partes da estrutura atingissem imóveis vizinhos. | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

A demolição do edifício encerra um período de insegurança para famílias que conviviam com o temor de que partes da estrutura atingissem imóveis vizinhos. | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco



Morador do Edifício União desde 2007, localizado na vizinhança do antigo edifício, Alexandre Ramos afirmou que os pedidos pela demolição se estenderam por cerca de 15 anos.

De acordo com o arquiteto, a queda de pedaços da estrutura, inclusive sobre veículos, mantinha os vizinhos preocupados com a possibilidade de acidentes.

“A gente vinha solicitando a demolição desse prédio porque víamos pedaços dele caindo, que chegaram a cair e atingir carros aqui. A gente tinha sempre essa preocupação, sobretudo quando chovia muito, pois a gente via os pedaços do prédio caindo", relatou. "Então, muita gente não dormia à noite, nesses períodos chuvosos, sempre com medo do pior, por conta do transtorno desse esqueleto, com risco de queda", completou.

Alexandre Ramos também destacou que a situação provocava apreensão entre os vizinhos Foto: John Cartana/Folha de Pernambuco

Para o morador de 51 anos, a conclusão do serviço representa uma mudança na rotina dos moradores, que conviviam com a possibilidade de a estrutura atingir as edificações próximas. O arquiteto, no entanto, destacou que ainda falta definir a destinação do terreno após a retirada dos escombros.

Mais tranquilidade

Já o aposentado Antônio Sales Filho, de 70 anos, que mora ao lado do antigo edifício há quase três décadas, também considera que o fim da estrutura trouxe mais tranquilidade, apesar dos transtornos provocados pela execução do serviço.

Entre os impactos, ele mencionou o excesso de poeira que entrou nas residências durante os trabalhos.

“Para nós, está muito mais confortável viver sem o medo que a gente tinha desse negócio cair por cima da gente e da nossa casa do que aguentar como era antes", explicou. "Houve um alívio da nossa situação porque os transtornos que aconteceram foram realmente muito importantes, mas, comparado ao fato de já termos uma obra concluída, isso nos dá uma tranquilidade muito maior”, afirmou.

Antônio Sales Filho destaca a sensação de segurança após a retirada da estrutura, que representava uma preocupação constante para quem mora nas imediações. | Foto: John Cartana/Folha de Pernambuco

Segundo Antônio, os incômodos durante a demolição foram compensados pela redução do temor de que a estrutura desabasse sobre as casas vizinhas.

A esposa de Antônio, Ivanete Alves Lima, de 62 anos, também relatou dificuldades enfrentadas pela família durante o período de intervenções no local.

De acordo com a idosa, a alteração na estrutura do entorno exigiu adaptações na residência, enquanto a ausência de vigilância em determinados períodos contribuiu para episódios de invasões e furtos na própria casa e em outras residências da vizinhança.

"Estava na cozinha assistindo televisão, fazendo meus afazeres, quando fui tomar banho para dormir. Não demorou mais que 20 minutos, quando voltei para a cozinha para tomar água, a televisão não estava mais no suporte. [...] Eu fiquei muito apavorada, porque poderia ter acontecido alguma coisa comigo. Foi um furto, mas poderia ter sido um assalto", lamentou.

Com o fim da demolição do Edifício 13 de Maio, Ivanete Alves Lima destaca a expectativa dos moradores pela destinação do terreno, relatando os impactos da presença da antiga edificação na segurança e na rotina das famílias vizinhas. | Foto: John Cartana/Folha de Pernambuco

O casal também mencionou ocorrências semelhantes em imóveis próximos, reforçando a preocupação com a segurança nas imediações do terreno. Apesar dos transtornos, eles ressaltaram que o fim da estrutura representa uma mudança importante para quem vive ao lado do imóvel.

Antônio Sales Filho, de 70 anos, e Ivanete Alves Lima, de 62, comemoram o fim da estrutura abandonada do Edifício 13 de Maio, que por anos provocou preocupação entre os moradores vizinhos. | Foto: John Cartana/Folha de Pernambuco

Com a demolição concluída, a expectativa dos moradores agora se volta para a destinação da área, ainda sem definição, segundo os relatos ouvidos pela reportagem. A retirada dos escombros segue no terreno desde a última quinta-feira, etapa que dá continuidade aos trabalhos após a conclusão da demolição.

Município

Em resposta à Folha de Pernambuco, a prefeitura do Recife informou que a demolição do edifício foi concluída e que os trabalhos estão na etapa final, com a retirada das fundações e a remoção dos materiais resultantes da intervenção.

De acordo com a gestão municipal, os serviços são executados pela Secretaria de Ordem Pública e Segurança (Seops), com investimento de R$ 1,6 milhão.

A previsão é que a obra seja finalizada nas próximas semanas, com a liberação da área antes do fim do ano.

O município esclareceu que a demolição foi realizada de forma manual nos pavimentos superiores e, posteriormente, com o auxílio de uma escavadeira hidráulica, do quarto andar ao térreo.

As intervenções começaram em janeiro, com medidas de isolamento e escoramento da estrutura para reduzir os riscos aos moradores do entorno e às pessoas que circulam pela região.

Ainda segundo a prefeitura, a demolição foi necessária após o agravamento do risco estrutural do prédio, associado à falta de manutenção e de intervenções adequadas ao longo dos anos.

O caso foi judicializado, mas, conforme a gestão, os proprietários haviam falecido e não foi possível localizar herdeiros para atender às recomendações técnicas. Diante do risco de danos às edificações vizinhas, a administração municipal decidiu realizar a demolição como medida de proteção à população.

Assim, apesar dos transtornos relacionados à obra e dos problemas enfrentados anteriormente, a conclusão da demolição representa uma mudança para os vizinhos, que agora aguardam informações sobre o futuro do terreno. A definição do que será feito no espaço permanece entre as principais dúvidas dos moradores.

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