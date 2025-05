Demolição do prédio que desabou em Piedade continua nesta segunda-feira (12)

A- A+

A demolição da estrutura do edifício Kátia Melo, que desabou na última terça-feira (6) no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife, continua nesta segunda-feira (12).

O trabalho teve início na manhã do sábado (10) e está sendo conduzido pelas equipes da Defesa Civil do município.

Segundo o secretário executivo de comunicação e imprensa de Jaboatão dos Guararapes, César Nogueira, por se tratar de um processo técnico e delicado, ainda não foi estipulado um prazo oficial para a conclusão do serviço.

No entanto, o secretário executivo da Defesa Civil, Elton Moura, informou que há expectativa de que os trabalhos sejam finalizados até o fim do dia de hoje.

Intervenção

A responsabilidade inicial pela demolição do restante da estrutura que permaneceu em pé foi atribuída à administradora do Edifício Kátia Melo, após a Defesa Civil enviar um documento orientando a gestão do condomínio sobre o processo necessário de demolição.

Em resposta, os responsáveis afirmaram não ter condições financeiras de arcar com os custos de demolição e remoção.

Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

A partir disso, a Procuradoria do município deu parecer favorável à contratação imediata de uma empresa que agora está responsável pelos serviços.

As despesas poderão ser custeadas pela seguradora ou pelo Governo do Estado.

Medidas

Além da demolição obrigatória do restante da estrutura, que apresentava instabilidades, a Defesa Civil solicitou outras três medidas adicionais.

Apenas uma das medidas foi executada de imediato: a retirada dos portões de proteção da área externa do prédio.

Também foram solicitadas a elaboração de um laudo técnico de avaliação de risco do imóvel e a contratação de uma empresa de segurança patrimonial para proteger a área.

No entanto, segundo a Defesa Civil, esta última medida ainda não foi cumprida pela administração do condomínio.

As três providências foram acordadas com a gestão do edifício no mesmo dia do desabamento, de acordo com a prefeitura.

Para garantir a segurança da área isolada e das pessoas que circulam pelo local, uma equipe da Guarda Civil Municipal mantém vigilância 24 horas, até que a demolição seja finalizada.

Trabalhos

A ação começou com um serviço preliminar na noite da sexta-feira (9), e foi retomada no sábado às 9h30.

Na manhã de ontem, as equipes voltaram ao local por volta das 7h para continuar os trabalhos.

Três prédios vizinhos foram interditados e moradores de 14 casas próximas foram alertados sobre os possíveis transtornos causados pela operação.

A Prefeitura e a Defesa Civil afirmaram que seguem prestando apoio às famílias afetadas.

“Nos colocamos à disposição e, em nenhum momento, as famílias pediram nada além da possibilidade de resgatar seus pertences”, afirmou o secretário da Defesa Civil.



