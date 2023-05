A- A+

O processo de demolição do Edifício Leme, no bairro de Jardim Atlântico, Olinda - que desabou parcialmente na última quinta-feira (27), matando seis moradores - segue na manhã desta segunda-feira (1º), feriado do Dia do Trabalhador. De acordo com Valdy Oliveira, secretário da Defesa Civil do município, os trabalhos vão continuar durante todo o dia de hoje e devem findar nesta terça-feira (2).

“A próxima etapa é deixar o terreno absolutamente limpo, após a retirada dos entulhos”, reforçou o secretário.

De perto, a população acompanha a demolição, inclusive ex-moradores do prédio, entre eles Marcelo Augusto, residente de um dos apartamentos do Leme, onde morava com a esposa ea filha há quatro anos.

“Eu só queria tirar minha bolsa com todos os documentos, nem estou preocupado com meus móveis. E está fácil de tirar, está logo ali. É questão de boa vontade dessas pessoas que estavam demolindo, querer fazer”, ressalta, indignado, o morador.

De acordo com o secretário Valdy Oliveira, o risco de um novo desabamento da edificação é iminente e não há qualquer possibilidade de retirar nenhum bem dos moradores.

Ainda de acordo com o secretário, no início dos trabalhos desta segunda-feira, um drone foi colocado para percorrer imediações do prédio, com o intuito de tentar resgatar um gato que, em princípio, segue no interior do Edifício Leme.

Ao desabar parcialmente, o prédio, tipo caixão, além de ter feito seis vítimas fatais, deixou outras cinco feridas, todas resgatadas pelo Corpo de Bombeiros. Animais também foram retirados do local, entre eles uma cadela, resgatada neste domingo (30).

