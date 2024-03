A- A+

ANIVERSÁRIO DO RECIFE Demonstração de paraquedistas encanta o público na Orla de Boa Viagem Apresentação promovida pelo Comando Militar do Nordeste (CMNE) marcou as comemorações pelo aniversário de Recife e Olinda e a Data Magna de Pernambuco

Prestes a completar 487 anos, a cidade do Recife já deu início as comemorações de aniversário. Com uma programação extensa, as celebrações foram marcadas neste domingo (10) por uma demonstração de salto de paraquedas realizada no Segundo Jardim de Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana.

O evento, que durou cerca de 30 minutos, reuniu moradores e turistas que puderam apreciar o espetáculo da equipe de salto livre do Exército, “Os Cometas”. No total, oito paraquedistas executaram manobras aéreas e pousaram na orla com bandeiras do Brasil, Pernambuco, do Recife e do Exército Brasileiro.



"Primeiramente agradecer a toda a nossa equipe do Comando Militar do Exército que trabalhou com afinco para realizar essa demonstração oferecida a tyodo o povo da cidade do Recife. E, em segundo lugar, agradecer por todo apoio da Prefeitura do Recife", destacou o general do Exército Ribeiro.

Veja imagens do evento:

Os profissionais realizaram três tipos de manobras depois de saltarem de uma aeronave C95 Bandeirante. Os paraquedistas pularam de uma altura de seis mil pés, que equivale a 1.800 metros.

Após o salto, os paraquedistas fizeram a entrega da bandeira do Brasil ao ministro da Defesa, José Múcio, da bandeira de Pernambuco à vice-governadora Priscila Krause, da bandeira do Recife ao prefeito João Campos e da bandeira do exército ao secretário de Turismo Antônio Coelho.



"Estamos fazendo as comemorações pelos 487 anos - Recife será a primeira capital brasileira a completar 500 anos - e a gente agradece ao ministro José Múcio por estar promovendo essa homenagem. Ele fez questão de colocar as três forças com apresentações gratuitas com livre acesso à população", elogiou João Campos.



"Eu me sinto até como um anfitrião também, por ser daqui. E vendo o prefeito fazer esse trabalho extraordinário. Nós estamos aqui com as três forças, o Exército que fez apresentação agora de manhã, a Aeronáutica que acaba de chegar e com os aviões que vão se apresentar à tarde, e o maior navio do Brasil que está estacionado aqui para visitação pública. É uma forma das forças homenagearem a cidade do Recife", comentou José Múcio.

Mesmo embaixo de um sol escaldante, um bom público presenciou o evento, que foi encerrado com uma pequena mostra de manobras de uma aeronave da esquadrilha da fumaça. "Achei muito bonita a apresentação, adorei trazer meus filhos para ver", comemorou a dona de casa Débora Bezerra, 43 anos.

Confira a programação do aniversário do Recife:

Data: Domingo (10)

Demonstração de salto de paraquedas da equipe de salto livre do Exército, “Os Cometas”

Hora: 10h

Local: Boa Viagem



Apresentação da Banda Marcial - Hora: 11h

Apresentação da FuziShow - Hora: 17h

Local: Marco Zero

Apresentação da Esquadrilha da Fumaça

Hora: 16h

Local: Marco Zero

Data: 16 de março

Exposição de Equipamentos Militares do Exército

Horário: 10h às 20h

Local: Parque da Macaxeira





