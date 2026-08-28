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SAÚDE

Rei Harald V: entenda a doença que levou o monarca à morte aos 89 anos

Monarca estava internado desde 17 de agosto no Hospital Nacional de Oslo, o Rikshospitalet

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O rei Harald V da NoruegaO rei Harald V da Noruega - Foto: John Thys / BELGA / AFP

O rei Harald V, da Noruega, morreu aos 89 anos, segundo comunicado oficial feito nesta sexta-feira (28). O monarca estava internado desde 17 de agosto no Hospital Nacional de Oslo, o Rikshospitalet, por complicações relacionadas à anemia hemolítica, uma doença que provoca a destruição anormalmente rápida dos glóbulos vermelhos causada pelos próprios anticorpos do organismo, os chamados “autoanticorpos”.

Segundo informações da Rede D´or existem três tipos diferentes de anemia hemolítica: quente, fria e mista.

A causa da anemia hemolítica nem sempre é identificada, mas ela pode ser secundária à presença de outras doenças autoimunes como câncer (linfomas e leucemias), lúpus, artrite reumatoide ou à reação a medicamentos e antibiótico. Ela também pode surgir após infecções, como as provocadas por vírus como Epstein-Barr ou Parvovírus B19, ou por bactérias como a Mycobacterium pneumoniae ou Treponema pallidum quando provoca sífilis terciária.

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Sintomas

Tratamento
Ainda segundo informações da Rede D´Or, o principal objetivo do tratamento da anemia hemolítica é reduzir o grau de destruição dos glóbulos vermelhos, elevando os níveis de hemoglobina e melhora dos sintomas da condição.

Para a anemia hemolítica quente são utilizados glicocorticoides, esplenectomia ou imunossupressores. Já para a fria é feita basicamente com proteção contra o frio. O paciente é orientado a se manter aquecido mesmo durante o verão. A proteção das extremidades (cabeça, pés e mãos) é altamente recomendada.

O rei Harald também recebeu antibióticos para tratar uma infecção bacteriana na corrente sanguínea. O monarca foi internado inicialmente após apresentar retenção de líquidos provocada pelo tratamento com cortisona. A situação o levou a ficar afastado das atividades oficiais durante duas semanas. Há anos o rei convive com diferentes problemas de saúde, mas nunca pensou em abdicar do trono.

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