Dengue: Brasil bate novo recorde, com 2 milhões de casos da doença em 2024

A- A+

O Brasil bateu a marca de dois milhões de casos de dengue em 2024, mostram números atualizados na quinta-feira (21) do Painel de Monitoramento de Arboviroses, do Ministério da Saúde. Ao todo, são 2.010.896 casos prováveis da doença. Esse é o maior número de casos de dengue já registrado no Brasil em um mesmo ano. Até agora, 2015 havia sido o pior ano com 1.688.688 de casos da arbovirose.

Em menos de três meses também já foram confirmadas 682 mortes e outras 1042 estão em investigação. O coeficiente de incidência da doença no país, neste momento, é de 990,3 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. Já a taxa de letalidade para casos prováveis é de 0,03, mas esse índice sobe para 3,86 entre os casos graves.

A alta de casos neste ano é atípica devido às proporções acima do esperado e a ocorrência mais cedo do que o normal. A estimativa da pasta é que o Brasil chegue a inéditas 4,2 milhões de infecções até o fim do ano.

Leia também • Rio de Janeiro confirma quinta morte por dengue

O cenário já levou 11 unidades federativas (AC, AM, DF, GO, MG, ES, PR, RJ, RS, SC e SP) a declararem estado de emergência em saúde, além de capitais como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis e São Paulo. A medida vale por seis meses, mas pode ser prorrogada.

O status de emergência, segundo definição do Ministério da Saúde, é “o emprego urgente de medidas de prevenção, de controle e de contenção de riscos, de danos e de agravos à saúde pública em situações que podem ser epidemiológicas (surtos e epidemias), de desastres, ou de desassistência à população”.

A medida é considerada especialmente por diminuir burocracias e permitir uma maior agilidade nas ações voltadas a conter os casos da doença.

Veja também

MUNDO Rússia adiciona "movimento internacional LGBT" à lista de "terroristas e extremistas"