Dengue: Brasil é o país mais afetado nas Américas, diz OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta para o surto de dengue na região das Américas. De acordo com a entidade, desde o início do ano, foram registrados quase 3 milhões de casos suspeitos e confirmados.

A quantidade supera o total de casos notificados em 2022, que foi de 2,8 milhões. Brasil, Peru e Bolívia são os países mais afetados.

A taxa de letalidade da doença também preocupa. Foram 1.302 óbitos na região no mesmo período. Do total de casos, 1,3 milhão foram confirmados em laboratório e 3,9 mil foram classificados como dengue grave.

Dengue no Brasil

O Brasil é de longe o país mais afetado, com 2,3 milhões de notificações, das quais mais de 1 milhão foram confirmadas. O número representa um aumento de 13% em comparação com o mesmo período do ano passado e de 73% em relação à média dos últimos cinco anos.

Entre os casos confirmados, 1,2 mil foram classificados como dengue grave. Apenas neste ano já foram registrados 769 óbitos.

Metade da população mundial em risco

A incidência da dengue cresceu substancialmente em todo o mundo nas últimas duas décadas, com casos relatados à OMS aumentando de meio milhão em 2000 para mais de 4,2 milhões em 2022.

A dengue é uma doença transmitida pela espécie de mosquito Aedes e agora é considerada endêmica em mais de 100 países, em diversos continentes.

A doença é mais comum em climas tropicais e subtropicais. Por isso, as regiões das Américas, Sudeste Asiático e Pacífico Ocidental são as mais gravemente afetadas.

Cerca de metade da população mundial está em risco de contrair dengue, com uma estimativa de 100 milhões a 400 milhões de infecções ocorrendo a cada ano.

Dengue grave

A maioria das pessoas que contrai dengue não apresenta sintomas. Mas quando a doença se manifesta, os principais sinais são febre alta, dor de cabeça, dores no corpo, náuseas e erupções cutâneas.

A maioria dos pacientes melhora em uma ou duas semanas. Mas algumas pessoas desenvolvem dengue grave, que pode causar dificuldade respiratória devido ao vazamento de plasma, sangramento grave, comprometimento de órgãos e até morte.

