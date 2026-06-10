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vacinação Dengue: Butantan não interrompe estudo com pessoas acima dos 60 anos; entenda Imunizante está aprovado no Brasil para a prevenção de dengue em indivíduos de 12 a 59 anos de idade

A vacina contra dengue criada pelo Instituto Butantan passa por um momento delicado em sua aplicação no país. Após a chegada aos braços de meio milhão de brasileiros, a aplicação do imunizante foi paralisada pelo Ministério da Saúde para que efeitos adversos ocorridos após o uso das doses sejam mais bem compreendidos.

Enquanto isso, além da investigação dos recentes casos adversos, estudos com a vacina continuam. Atualmente, o imunizante está aprovado no país para a prevenção de dengue em indivíduos de 12 a 59 anos de idade. Mas os idosos são um importante grupo de risco da doença que acabaram ficando de fora da aprovação devido à ausência de dados da vacina nessa população.

Agora, o Instituto Butantan começa um estudo nessa população, e, ao Globo, o diretor da instituição, Esper Kallás, afirma que a paralisação da aplicação do imunizante pelo Ministério da Saúde não irá interromper o estudo.

— (O estudo) se mantém — afirma. — O que eu posso te adiantar do estudo com pessoas de mais de 60 anos, é que já passamos de 75% (do recrutamento) dos participantes. Até agora não detectamos nenhum sinal preocupante, estamos em discussão com os centros, mediante essa notícia que acabou saindo (da paralisação). Estamos fazendo uma comunicação com os voluntários, primeiro para tranquilizar todo mundo, e segundo para verificar como daremos continuidade à pesquisa.

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