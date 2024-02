A- A+

BRASIL Dengue: casos aumentam 1104% em rede de 69 hospitais privados do Brasil Levantamento da Rede D'Or reflete o que está acontecendo no país: uma grande pressão nos estados do Sudeste, Goiás e em Brasília

Os casos de dengue estão em aumento exponencial pelo Brasil. Um levantamento da Rede D'Or, obtido com exclusividade pelo Globo, mostra que desde o início do ano até o fim da semana do carnaval, foram atendidos 26.763 casos suspeitos de dengue. O que corresponde ao período de 1º de janeiro a 18 de fevereiro.

No mesmo período do ano passado foram 2.222 casos suspeitos, o que equivale a um crescimento vertiginoso de 1.104%. Os dados se referem ao atendimento em 69 hospitais da Rede, localizados em 13 unidades da federação. São elas: Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Sergipe e São Paulo.

De acordo com o infectologista David Uip, diretor nacional de Infectologia da Rede D’Or, o aumento expressivo do número de casos de dengue observado na Rede D’Or reflete o que está acontecendo no país: uma grande pressão nos estados do Sudeste, Goiás e em Brasília.



— Por enquanto, Norte e Nordeste estão poupados, mas entendo que daqui a um ou dois meses registrarão aumento. Intensificamos os cuidados na urgência e emergência, nos consultórios e ambulatórios e nas UTIs, pois uma minoria evolui para a forma grave e necessita de internação intensiva e prolongada.

Dados do Ministério da Saúde mostram que até o dia 17 de fevereiro, foram registrados 688.461 casos prováveis de dengue. O número representa 41,5% de todos os casos registrados no ano passado. Minas Gerais, São Paulo, Distrito Federal, Paraná, Rio de Janeiro, Goiás, Espírito Santo, Santa Catarina, Bahia e Rio Grande do Sul são os estados mais afetados até o momento.

Veja também

SAÚDE Entenda o que é a "cocaína rosa", droga suspeita de causar morte de brasileira na Argentina