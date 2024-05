A- A+

ARBOVIROSE Dengue causa 35 mortes na América Central em 2024 A Guatemala é o país da América Central mais afetado, com 12 mortos e 18.256 casos registrados

Ao menos 35 pessoas já morreram de dengue na América Central neste ano, o que levou vários países da região a decretar estado de emergência, informaram nesta sexta-feira (24) autoridades de saúde locais.

A Guatemala é o país da América Central mais afetado, com 12 mortos e 18.256 casos registrados desde o começo do ano, o que quintuplica o número relatado no mesmo período de 2023 (3.189 casos). Mais da metade dos doentes são menores de 15 anos.

Em Honduras, autoridades registraram 16.400 casos e 11 mortos em 2024, o que levou o governo a decretar estado de “alerta máximo”. Já no Panamá, o Ministério da Saúde reportou hoje 4.479 casos e 12 mortos.

Autoridades de Costa Rica, El Salvador e Nicarágua não anunciaram mortes até o momento, mas os casos já são milhares.

Diante da onda de casos de dengue, autoridades fazem grandes fumigações em várias localidades desses países para erradicar o mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. Na Guatemala, em 30 de abril, o governo do presidente Bernardo Arévalo decretou emergência de saúde nacional.

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), a América Latina e o Caribe devem enfrentar sua pior temporada de dengue neste ano, favorecida pela combinação do fenômeno El Niño e as mudanças climáticas.

