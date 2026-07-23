Dengue, chikungunya: Saúde alerta sobre possível aumento de infecções no país devido ao El Niño
Aumento das temperaturas e das chuvas, assim como os períodos de seca em outras áreas, podem estimular o armazenamento de água e a formação de criadouros de mosquitos e carrapatos
A chegada do fenômeno El Niño no segundo semestre deste ano no Brasil pode gerar o aumento de casos de arboviroses, como dengue, zika, chikungunya e febre oropouche, de acordo com novo alerta do Ministério da Saúde. Segundo projeções desenvolvidas pelo InfoDengue/Fiocruz, o país poderá registrar cerca de 1,7 milhão de novos casos de dengue no próximo ano.
A pasta orienta que o aumento das temperaturas e das chuvas em algumas regiões, assim como os períodos de seca em outras áreas, podem estimular o armazenamento de água e a formação de criadouros de mosquitos e carrapatos.
"Diante desse cenário, o Ministério da Saúde recomenda que estados e municípios intensifiquem as ações de vigilância e controle, com a realização de bloqueios de transmissão nos primeiros casos identificados, reorganização das atividades dos Agentes de Combate às Endemias e adoção das tecnologias de controle vetorial preconizadas pela pasta", diz o comunicado.
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Em nota, a pasta também destaca que a colaboração da população é fundamental. Veja o que é possível fazer individualmente:
Eliminar possíveis criadouros do mosquito em suas residências;
Ficar atentos aos sinais e sintomas das arboviroses; e
Procurar atendimento de saúde ao surgimento dos primeiros sintomas.