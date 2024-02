A- A+

SÃO PAULO Dengue: cidade de SP chega a 14 mil casos em 2024 Dados são do painel informativo do Governo Estadual; capital teve um óbito registrado

A capital paulista chegou a 14 mil registros de dengue em 2024, com o registro de um caso fatal e 24 casos de dengue grave (anteriormente chamada de dengue hemorrágica). Em todo o estado, os indicadores dão conta de 64,4 mil casos notificados, com 15 óbitos, sendo somente um deles na capital paulista. Não houve óbitos registrados nos últimos três dias em todo o estado.

Os dados são do painel de monitoramento em tempo real lançado pelo Estado de São Paulo no começo do mês.

Na semana passada, o Ministério da Saúde reforçou projeções sobre o avanço da doença no país. De acordo com a pasta, o Brasil deve registrar 149% mais casos de dengue em 2024 do que o contabilizado no pior ano da série histórica. São esperados 4,2 milhões de infectados neste ano.

— A estimativa do Ministério da Saúde é que a gente chegue a 4,2 milhões de casos. Nós nunca chegamos a esse número. Por isso, a preocupação e também pela pressão que isso pode acontecer no serviço de saúde — disse a secretária de Vigilância em Saúde da pasta, Ethel Maciel, em entrevista coletiva.

