imunização Dengue: Com alta de casos prováveis e 72.020 doses recebidas, Pernambuco soma 2.028 aplicações SES-PE não prevê data para a ampliação do público-alvo, atualmente fixado em crianças entre 10 e 11 anos

Apesar de receber um lote com 72.020 doses da vacina contra a dengue há mais de duas semanas, Pernambuco aplicou, até o momento, 2.028 doses.



A informação é da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), com dados contabilizados até as 8h desta quinta-feira (18). O Recife recebeu 25.069 e aplicou 1.216 doses, segundo a gestão.

Mesmo diante da baixa procura e da alta de casos prováveis e confirmados da doença, a pasta estadul de saúde ainda não prevê data para a ampliação do público-alvo, atualmente fixado em crianças entre 10 e 11 anos.



No Estado, 20 municípios foram beneficiados com o imunizante contra a dengue. São eles:

Recife, Paulista, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Igarassu, Camaragibe, Abreu e Lima, Olinda, Araçoiaba, São Lourenço da Mata, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Itapissuma, Moreno, Vitória de Santo Antão, Chã Grande, Chã de Alegria, Glória do Goitá, Pombos e Fernando de Noronha.

O último Informe Epidemiológico de Arboviroses divulgado pela SES-PE aponta que Pernambuco registrou, até 13 de abril deste ano, 19.874 casos prováveis de dengue, sendo 1.434 deles já confirmados. Uma morte também foi notificada e outros 23 óbitos por arboviroses seguem em investigação.

A incidência é de 219,4 casos prováveis por 100 mil habitantes. Ainda segundo o documento, o número de casos prováveis de dengue é 564% maior quando comparado ao mesmo período do ano anterior, quando foram notificados 2.993 casos.

Ampliação do público-alvo

Nessa quarta-feira (17), o Ministério da Saúde (MS) liberou a aplicação da vacina da dengue para outras idades em estados e municípios que receberam doses que vão vencer em 30 de abril. O objetivo é evitar o desperdício de aproximadamente 145 mil doses, que estão próximas ao vencimento.

Em nova nota técnica, o ministério recomenda que, nos locais onde as doses estão perto de vencer, a faixa etária do público-alvo passe a ser pessoas de 4 a 59 anos, devendo as secretarias priorizar a população entre 6 e 16 anos.

Questionada se Pernambuco seguiria a recomendação do MS e ampliaria o público beneficiado, a pasta da saúde informou que o Estado não recebeu nenhum lote com validade até 30 de abril deste ano.

"Os lotes recebidos têm validade até janeiro de 2025. Dessa forma, o PEI-PE reforça que continua valendo a recomendação de vacinar crianças de 10 e 11, apenas. Não foram recebidas novas doses da vacina e não há previsão de data por parte do Ministério da Saúde", afirmou a SES-PE, por meio de nota.

No Estado, das 72.020 doses da vacina contra a dengue recebidas no último dia 5 de abril, 2.028 foram aplicadas até o momento. O Recife, que recebeu 25.069 desse total, aplicou, até 16 de abril, 1.216 doses, segundo levantamento da Prefeitura.

O esquema completo da imunização contra a dengue é feito em duas doses, com intervalo de três meses. A aplicação ocorre conforme a organização e estratégia da gestão de saúde de cada município.

