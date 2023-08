Dengue e HIV: a partir de hoje, você pode realizar 40 exames em farmácias, saiba quais

A- A+

A partir desta terça-feira, 1°, os brasileiros poderão realizar mais de 40 exames médicos em farmácias, entre eles de dengue, HIV e de nível de vitamina D. A flexibilização foi autorizada por uma decisão da diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em maio.

A norma substitui uma resolução da Anvisa de 2005 e permite que farmácias realizem exames de análises clínicas (EAC) no país. Antes, a possibilidade se restringia aos exames de Covid-19 e de glicemia.

Conforme a agência, a “evolução do setor de diagnósticos” e a “evidente defasagem da norma frente à realidade tecnológica” motivaram a abertura do processo de revisão da resolução, ainda em 2017.

A Anvisa realizava audiências e consultas públicas sobre o tema desde 2019. As mudanças no acesso da população aos sistemas de saúde, “impulsionadas pelas estratégias de enfrentamento à pandemia de Covid-19, que demandou novas formas de acesso à saúde e à ampliação do diagnóstico”, foi um dos pontos observados.

A reguladora reforça, contudo, que os exames realizados em farmácias possuem “caráter de triagem”, por isso, “não devem ser usados de forma isolada para a tomada de decisões clínicas”.

“O resultado de um teste rápido necessita da interpretação de profissionais de saúde, que devem associá-lo aos dados clínicos do indivíduo e à realização de outros exames laboratoriais confirmatórios”, diz nota da agência.

Testes que podem ser feitos em farmácias a partir de 1° de agosto:

Exame Beta-hCG



Exame de Dengue Antígeno NS1

Exame de Hemoglobina Glicada A1c

Exame PSA Teste Rápido

Teste Rápido Covid-19 Antígeno

Avaliação de Controle da Asma

Check-up Pós Covid Anticorpos Anti-Spike

Exame Ácido Úrico Teste Rápido

Exame de Chikungunya Teste Rápido

Exame de Colesterol Total

Exame de Dengue Anticorpos IgG IgM

Exame de Glicemia

Exame de Glicemia e Pressão Arterial

Exame de Hepatite C Teste Rápido

Exame de HIV Teste Rápido

Exame de Hormônio Luteinizante (LH)

Exame de Lactato Teste Rápido

Exame de Malária Teste Rápido

Exame de Sífilis Teste Rápido

Exame de Toxoplasmose

Exame de Troponina Cardíaca Teste Rápido

Exame de VSR – Vírus Sincicial Respiratório

Exame Ferritina – Teste Rápido

Exame Mioglobina Teste Rápido

Exame Proteína C Reativa Teste Rápido

Exame Rubéola Teste Rápido

Exame Streptococcus Grupo A Molecular Teste Rápido

Exame Streptococcus Grupo A Teste Rápido

Exame Vitamina D – Teste Rápido

Exame VSR Molecular – Vírus Sincicial Respiratório

Exame Zika Vírus Anticorpos

Exames do Coração Check-up Completo

Medição da Pressão arterial

Teste de Glicemia e Perfil Lipídico

Teste de Imunidade Covid-19 Anticorpos Anti-Spike

Teste de Intolerância Alimentar

Teste Rápido Adenovírus

Teste Rápido Covid-19 Anticorpos

Teste Rápido Covid-19 Antígeno + Anticorpos

Teste Rápido Covid-19 Molecular

Teste Rápido de Alergia Alimentar

Teste Rápido de Dímero-D

Teste Rápido Dengue Antígeno e Anticorpos

Teste Rápido Febre Amarela

Teste Rápido Helicobacter Pylori

Teste Rápido Influenza Molecular

Teste Rápido Tipo Sanguíneo

Veja também

ONU Brasil assina Parceria com a ONU para Desenvolvimento Sustentável