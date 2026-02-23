Dengue em SP: Butantan entregará mais 1,3 milhão de doses da vacina no 1º semestre

A- A+

O governo de São Paulo anunciou nesta segunda-feira (23) que o Instituto Butantan vai entregar mais 1,3 milhão de doses da vacina Butantan-DV, que protege contra a dengue, ainda no primeiro semestre de 2026. O primeiro lote, com 1,3 milhão de doses, começou a ser entregue em janeiro e está sendo utilizado na imunização de profissionais da Atenção Primária à Saúde.

As doses da vacina estão sendo produzidas no parque fabril do próprio Butantan e serão entregues ao Ministério da Saúde para serem oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Ao todo, o governo federal adquiriu 3,9 milhões de doses, com investimento de R$ 368 milhões.

O anúncio da entrega foi feito durante a celebração de 125 anos do instituto. Na ocasião, a gestão estadual informou também que irá transferir um terreno no bairro do Jaguaré, na zona oeste da capital, para o Butantan. A ideia é que o local funcione como um novo polo de inovação e desenvolvimento de imunobiológicos.

"No terreno de 46 mil metros quadrados, localizado próximo ao Butantan e à Universidade de São Paulo, o Instituto poderá expandir suas atividades de inovação em imunobiológicos, consolidando seu papel estratégico como um dos principais polos científicos da América Latina", cita o governo, em nota.

Recentemente, o instituto anunciou investimentos de cerca de R$ 1,8 bilhão para ampliar a oferta de vacinas.

Os principais focos são uma nova plataforma de produção de vacinas de RNA mensageiro (mRNA), com aporte de R$ 76,1 milhões do Ministério da Saúde, e a construção de uma fábrica para produzir imunizantes contra o papilomavírus humano (HPV), com R$ 495,9 milhões destinados pelo governo federal.

Também estão previstos, segundo o Ministério da Saúde, R$ 550,7 milhões para a reforma da unidade de produção da vacina DTpa, que protege contra difteria, tétano e coqueluche, e R$ 232,5 milhões para a expansão da unidade de produção de soros e a criação de uma nova área de envase e liofilização.

Foi anunciada ainda a construção de um novo prédio para a Produção de Bancos de Influenza (PBI). A estrutura, com previsão de início de operação em 2029, será destinada à produção de bancos de cepas de vírus sazonais, conforme as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), além de bancos de cepas pandêmicas para a vacina contra influenza.

A obra receberá investimento de R$ 331 milhões, com recursos provenientes de um empréstimo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Vacinação contra a dengue

A Butantan-DV, primeira vacina do mundo a oferecer proteção contra a dengue em dose única, é indicada para crianças e adultos entre 12 e 59 anos. Nesse público, o imunizante mostrou 74,7% de eficácia geral, 91,6% de eficácia contra dengue grave e com sinais de alarme e 100% de eficácia contra hospitalizações por dengue.

Ela foi aprovada pela Anvisa em novembro de 2025 e, neste primeiro momento, está sendo aplicada em profissionais da saúde. Segundo o ministério, a previsão é proteger 1,2 milhão de trabalhadores que atuam na linha de frente do SUS.

A expansão da vacinação para outros públicos, de 15 a 59 anos, começando pelos mais velhos, está prevista para o segundo semestre deste ano, segundo a pasta, à medida que o Butantan conseguir ampliar sua capacidade de produção.

"O Ministério da Saúde vem adquirindo todo o quantitativo disponível para proteger a população e a expectativa é que, a partir de uma parceria estratégica Brasil e China, com a transferência da tecnologia para a WuXi Vaccines, a produção possa aumentar em 30 vezes", disse o governo federal no início do mês.

