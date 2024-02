A- A+

RT-PCR Dengue: Fiocruz dobra produção de testes para detecção da doença a pedido do Ministério da Saúde Os testes permitem confirmar se a infecção é causada por dengue, zika ou chikungunya e identificar o sorotipo da infecção

Diante do aumento dos casos de dengue no país, o Ministério da Saúde solicitou que a Fiocruz amplie a produção de testes para detecção da doença. A fundação anunciou nesta quinta-feira (8), que será responsável por produzir e entregar à pasta 600 mil testes moleculares de diagnóstico (RT-PCR) de dengue. O número é o dobro do que havia sido previsto.

“Esta iniciativa visa fortalecer o diagnóstico preciso e ágil, permitindo uma resposta eficaz diante das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Estamos empenhados em contribuir com a saúde pública nacional e continuaremos trabalhando incansavelmente para contribuir para a saúde nossa população", diz o presidente da Fiocruz, Mario Moreira.

Além das 300 mil reações a serem entregues ao longo do ano, outros 300 mil testes emergenciais serão oferecidos ainda nos primeiros meses do ano. A previsão é que os primeiros testes sejam entregues já nas próximas semanas.

Os testes permitem confirmar se a infecção é causada por dengue, zika ou chikungunya e identificar o sorotipo (1, 2, 3 e 4), em caso de confirmação de dengue.

