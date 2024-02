A- A+

Rio de Janeiro Dengue: governador decreta epidemia no estado, após 49 mil casos da doença e quatro mortes em 2024 Cláudio Castro afirmou que a prioridade agora é manter os dados atualizados para possibilitar novas medidas de combate

O governador Cláudio Castro decretou uma epidemia de dengue no Estado do Rio. Em coletiva nesta quarta-feira, Castro afirmou que há mais de 49 mil casos confirmados da doença e quatro óbitos. A projeção, segundo, é de que até maio se confirme 150 mil casos de dengue.

— Teremos dias e meses difíceis ainda. Algumas regiões já passam por redução, mas de forma alguma diminui nossos esforços e atenção. A tendência ainda é de aumento — explicou o governador.

Castro afirmou que é uma prioridade manter os dados atualizados para possibilitar novas medidas de combate à doença:

— Estou cobrando as secretarias de saúde, sobretudo sobre o Centro de Inteligência em Saúde (CIS), para termos uma transparência grande que possibilite o controle das ações para combater à doença. O CIS passa a funcionar 24h, todos os dias, em plantão para atender as demandas de cada cidade.

Castro também pontuou que fará uma reunião com todos os prefeitos para avaliar as medidas da fase 2 de combate e saber quais são as demandas de cada região. Ele afirmou que vai disponibilizar a conversão de 160 leitos, se houver necessidade, e a ampliação de 11 salas de hidratação instaladas em UPAS.

A secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello também anunciou a instalação de um Centro de Operações de Emergências em Saúde (COES) específico para dengue.

