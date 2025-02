Dengue: governo de São Paulo anuncia emergência em saúde pública

A- A+

Uma reunião do Centro de Operações Emergenciais (COE) realizada nesta quarta orientou a determinação de emergência de saúde pública em São Paulo por conta do avanço da dengue — que já vitimou 113 pessoas neste ano. De acordo com o secretário da Saúde Eleuses Paiva, o governador Tarcísio de Freitas deve assinar o decreto em relação ao tema ainda hoje.

O mecanismo permite que municípios destinem recursos ao combate à doença de maneira mais célere.

— Temos que dar estrutura para os municípios agirem e cobrar a ação — afirmou Eleuses.

Para fazer frente ao avanço da doença, Eleuses afirmou que o estado vai abrir 20% mais leitos em unidades hospitalares em todo o estado.

