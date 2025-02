Dengue: governo de SP vai decretar situação de emergência nesta quarta (19)

A- A+

O governo de São Paulo vai decretar emergência diante do avanço da dengue na região, o anúncio deve ocorrer em reunião marcada para esta quarta (19) pela manhã, no Instituto Butantan. com a presença do secretário Eleuses Paiva.



Os dados mais recentes dão conta que São Paulo têm 199.247 casos prováveis da doença, além de 104 óbitos, outras 224 mortes estão em investigação.

A situação emergencial, também decretada no ano passado no mês de março, facilita a alocação de recursos para o combate à doença por parte dos municípios. Outras medidas para conter o avanço da infecção também são esperadas para a ocasião, que não teve o detalhamento oficial divulgado.

No começo de janeiro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) já havia assinado um decreto criando o Centro de Operações de Emergências (COE) e anunciou repasse de R$ 228 milhões para apoiar os municípios paulistas no enfrentamento das arboviroses.



O recurso serve, por exemplo, para aquisição de inseticidas, equipamentos de nebulização portátil, medicamentos e outros insumos na rede pública.

A primeira morte por dengue no estado de São Paulo foi de uma criança de 11 anos, grupo para o qual há vacinação contra a doença no país, mas que enfrenta baixa cobertura em todo o país. A menina em questão não tinha recebido as duas doses necessárias para a imunização.

Na semana passada, o Ministério da Saúde passou a permitir que doses que estivessem nos municípios, próximas ao vencimento, poderiam ser usadas no público de 4 a 59 anos. A cidade de São Paulo, porém, diz que não tem doses prestes a vencer em seu estoque e que manterá a vacinação dos adolescentes de 10 a 14 anos.

Sorotipo 3

Um dos fatores que inspira preocupação na atual sazonalidade da dengue no estado de São Paulo é o aparecimento do sorotipo 3 da doença.



Trata-se de uma linhagem do vírus que foi identificada pela primeira vez na cidade em 2024, em um caso no Itaim Paulista, como o Globo mostrou na ocasião. Em outras regiões paulistas, contudo, ele já havia aparecido, mas nesta temporada tem maior presença conhecida.

Conforme explica a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), existem quatro sorotipos, ou seja "versões", do vírus que causa a dengue. São eles DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4.



No Brasil, nos últimos anos e variando por localidade, se revezam os tipos 1 e 2. E é ai que está a atenção para a "reinserção" do tipo 3, isso porque em todos os casos de dengue, assim que o paciente se recupera de uma infecção, ele tem "imunidade contra o sorotipo adquirido".

Isso quer dizer que ele não irá adoecer novamente pela mesma "variação" do vírus. Mas segue vulnerável a todas as outras linhagens.



Ter uma nova vertente da dengue circulando no país quer dizer que menos pessoas têm a proteção natural.



Além disso, uma segunda infecção por dengue é sempre mais perigosa que a primeira, daí a preocupação com a chegada de um novo subtipo em um estado populoso como São Paulo.

Vale ressaltar que esse subtipo 3 não é capaz, sozinho, de causar casos mais graves do que as outras variações.

