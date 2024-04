Dengue: Ministério da Saúde amplia vacinação para mais seis estados e 625 municípios

A- A+

O Ministério da Saúde (MS) anunciou nesta quinta-feira que mais seis estados e 625 municípios receberão a vacina contra a dengue. Com a quarta remessa de doses do imunizante, agora 1330 municípios e 25 estados e unidades da federação estão contemplados com a vacinação contra a doença. A ampliação será implementada por meio de uma nota técnica, que será publicada pelo Ministério da Saúde nesta quinta.

Cidades de Alagoas, Ceará, Sergipe, Rio Grande do Sul, Piauí e Mato Grosso — estados que até então não estavam incluídos na vacinação contra a dengue — serão contempladas nessa nova remessa.

Segundo a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, mais 986 mil doses de vacinas contra dengue serão distribuídas nessa nova remessa.

— Com essas novas remessas que recebemos da empresa que estão sendo distribuídas nessa semana, nós vamos atingir mais 625 novos municípios. Somados com aqueles 705 já contemplados, agora teremos 1330 municípios com vacinação de dengue no Brasil — completou.

Os 625 municípios estão localizados em 47 Regiões de Saúde, que são formadas por municípios fronteiriços que compartilham redes de comunicação e infraestrutura de transportes. Para o Ministério, as regiões têm a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.

