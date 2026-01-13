A- A+

SAÚDE Dengue: Ministério da Saúde planeja ampliar vacinação em adolescentes com a QDenga neste mês Imunizante desenvolvido pela farmacêutica Takeda agora será oferecido a todos os municípios do país; vacina do Butantan será aplicada, nesta semana, em três cidades, sob estudo controlado

O Ministério da Saúde planeja, ainda neste mês, ampliar a vacinação contra dengue em adolescentes de 10 a 14 anos com a vacina QDenga. O plano do Ministério da Saúde, informou Eder Gatti, diretor do Programa Nacional de Imunizações (PNI) ao GLOBO, é que ainda em janeiro todos os municípios brasileiros recebam doses da vacina para distribuir aos meninos e meninas.

— Não vamos mais apenas recomendar (a imunização) para 2,7 mil municípios, vamos ampliar para todos os 5.570 — afirmou Gatti.

De acordo com informações anteriores, o Ministério da Saúde espera receber da Takeda, produtora do imunizante, um montante de 9 milhões de doses neste ano e mais 9 milhões em 2027. O imunizante é aplicado em duas doses e foi a primeira vacina aprovada contra a dengue no país. Agora vale dizer, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) também deu seu aval para a vacina do Butantan, em dose única, para a mesma infecção.





O oferecimento parcial da vacina no país diz respeito ao limite reduzido de doses que eram produzidas globalmente pela farmacêutica nos primeiros anos de operação. Em entrevista recente ao Globo, porém, o presidente da área de imunizantes da farmacêutica, Derek Wallace, afirmou que os problemas da cadeia de produção ficaram para trás e que será possível oferecer mais doses ao Brasil, se forem necessárias.

Outra vacina

Enquanto isso, moradores das cidades de Botucatu (SP), Nova Lima (MG) e Maranguape (CE) estarão entre os primeiros brasileiros a receber a dose única da Butantan-DV, a inovadora vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan. Nos dias 17 e 18 de janeiro, os municípios terão aplicação em massa do imunizante em todos os moradores de 15 a 59 anos. A aplicação em locais específicos é parte de um grande estudo populacional com uso da vacina no “mundo real”, como costumam chamar os especialistas.

— Sabemos que a vacina é bem segura e eficaz para o indivíduo. Porém, também sabemos que essa vacina terá um bom efeito urbano, com a pessoa imunizada deixando de participar do processo de transmissão da doença. Isso porque a dengue é uma doença que conta com o ser humano para se manter viável no ambiente — inicia Eder Gatti, diretor do Programa Nacional de Imunizações (PNI). — Queremos saber qual percentual da população teremos que vacinar para a doença parar de circular no território.

