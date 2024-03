A- A+

vacina Dengue: Ministério da Saúde vai redistribuir a outras cidades doses com prazo de vencimento em abril Ao todo, o ministério distribuiu 668 mil doses com vencimento em 30 de abril; 523 mil com vencimento em 30 de junho; e 84 mil em 31 de julho; doses de abril ainda não aplicadas terão prioridade na redistribuição

O Ministério da Saúde afirmou nesta quarta-feira que vai determinar a redistribuição das doses de vacina contra a dengue que estão com prazo de vencimento para abril. Ao todo, 668 mil doses com essa validade foram distribuídas pela pasta no início do calendário vacinal e parte já foi aplicada. O ministério, no entanto, ainda não tem o total de doses que precisarão ser remanejadas.

Ao todo, o ministério distribuiu 668 mil doses com vencimento em 30 de abril; 523 mil com vencimento em 30 de junho; e 84 mil em 31 de julho. A redistribuição vai seguir a ordem de prioridade pela data da validade.

O planejamento, que será detalhado em nota técnica a ser publicada ainda nesta quarta-feira, prevê que os estados redistribuam para os seus municípios as doses com vencimento próximo, com autonomia para a escolha.

Até o momento, das 1.2 milhões de doses distribuídas entre os estados e o Distrito Federal, 210 mil foram aplicadas em fevereiro e 324 mil em março. Ao todo, 13 estados ainda não prestaram informações sobre aplicação de doses contra a dengue. O Ministério da Saúde espera que o valor das doses redistribuídas seja a diferença dessas doses enviadas e as doses aplicadas.

Apenas o Matro Grosso do Sul e o Distrito Federal não farão essa redistribuição por já estarem amplamente contemplados com a vacinação, com cerca de 70 mil doses. As com vencimento próximo serão enviadas para o Amapá.

O Ministério da Saúde informou ainda nesta quarta-feira que vai receber mais 930 mil doses novas compradas, que vão garantir a continuidade da vacinação nos locais que já estão com o calendário em andamento e ampliar a aplicação em mais 154 municípios. A prvisão é que as doses já comecem a chegar nos locais na próxima semana para início da aplicação.

