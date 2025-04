Dengue: Pernambuco registra 1ª morte pela doença em 2025

A- A+

Foi confirmada a primeira morte por dengue em Pernambuco em 2025. A Secretaria Estadual de Saúde informou que a vítima foi um homem, de 27 anos, que não teve o nome divulgado, morador do Agreste do estado. O dado compõe o boletim epidemiológico das arboviroses nº13, referente as semanas de 29/12/2024 a 29/03/2025.

Ainda segundo o comunicado, Pernambuco apresenta 7.696 casos notificados de dengue, o que significa diminuição de 74,2% em comparação ao mesmo período do ano passado. Foram confirmados, até agora, 1.312 casos de dengue em Pernambuco, incluindo 16 casos graves. Há 11 óbitos em investigação por arboviroses.

Em nota, a SES-PE afirma que “em 2025, o número de casos descartados é ainda muito pequeno, já que o período de investigação é de, no máximo, 90 dias. Em contrapartida, o mesmo período de 2024 teve as investigações concluídas, com um grande volume de casos descartados”.

Sintomas

Os casos notificados refletem o registro feito pelos profissionais de saúde, independentemente da situação de confirmação, descarte ou investigação. Esse número é mais preciso para compreender o volume de casos inicialmente considerados suspeitos.

A notificação ocorre quando a pessoa apresenta pelo menos três dos sintomas exigidos para as arboviroses (febre e mais dois sintomas), gerando o registro. O indicador dos casos notificados é menos suscetível a essas diferenças de contexto entre os anos.

A investigação dos óbitos é conduzida inicialmente pela equipe de Vigilância Epidemiológica do município de residência do óbito e, posteriormente, é encaminhada para um comitê técnico, composto por diversos profissionais, que avaliam a causa da morte. Os casos prováveis continuam sendo apresentados no boletim para consulta.

Outras arboviroses

No Boletim 13, foram notificados 1.239 casos de Chikungunya, com 177 confirmações. Para o Zika, houve 178 casos notificados, porém sem confirmações.

