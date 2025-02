Dengue: Opas emite alerta para risco de surto do sorotipo 3 nas Américas

A- A+

O DENV-3, também conhecido como sorotipo 3 da dengue, pode causar um novo surto da doença nas Américas, de acordo com alerta Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) emitido no início desta semana.

Os sorotipos são variações do vírus que, embora pertençam à mesma espécie, possuem diferenças em sua composição antigênica. Isto é, diferem em suas formas de infecção. O DENV-3 é considerado um dos sorotipos mais virulentos do vírus da dengue, o que significa que ele tem maior potencial de causar formas graves da doença.

Segundo a Opas, No último ano, foram registrados mais 13 milhões de casos de dengue nas Américas, dentre eles, 22.684 foram classificados como graves (0,17% do total) e 8.186 resultaram em mortes (taxa de letalidade de 0,063%).

Nas primeiras semanas de 2025, 23 países e territórios da região notificaram um total de 238.659 casos, com a maioria concentrada no Brasil (87%), seguido pela Colômbia (5,6%), Nicarágua (2,5%), Peru (2,5%) e México (2,5%). Do total de casos, 263 foram graves e 23 pessoas morreram em decorrência da doença.

Até a segunda semana deste mês, foram registrados 269.919 casos prováveis e 85 óbitos pela doença no Brasil, como mostram os dados atualizados do Painel de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde.

Em resposta ao alerta, a pasta destacou em comunicado que a transmissão da dengue no país está sob monitoramento do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública para Dengue e outras Arboviroses (COE Dengue).

“Esse alerta é importante para que esses países - com o aumento no número de casos da dengue - também possam elaborar ações para a redução do impacto da doença para proteger o próprio país e os países vizinhos da doença. No ano passado, o ministério já havia detectado o DENV-3 no Brasil e, desde então, vem ampliando a vigilância das arboviroses em uma ação conjunta com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e população”, destaca a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA), Ethel Maciel, no comunicado.

Estudo acende alerta

Em janeiro deste ano, um estudo publicado na revista científica Journal of Clinical Virology por cientistas brasileiros alertou que o ressurgimento do sorotipo 3 da dengue, o DENV-3, pode propiciar novos surtos da doença no Brasil.

Segundo os pesquisadores, uma nova onda de casos pelo sorotipo 3 pode surgir devido ao cenário atual, no qual a população do país não está imunizada, enquanto outras duas variantes continuam em circulação, os sorotipos 1 e 2, DENV-1 e DENV-2, respectivamente.

— A última epidemia significativa de DENV-3 no Brasil e, mais especificamente, em São José do Rio Preto, ocorreu há mais de 15 anos [em 2007]. Já os sorotipos DENV-1 e DENV-2 continuam circulando continuamente pelo país. Se o sorotipo 3 se estabelecer novamente e prevalecer esse quadro [de cocirculação de variantes], isso pode levar a formas severas de uma epidemia de dengue. É exatamente essa situação que estamos vivendo neste momento em São José do Rio Preto — afirma Maurício Lacerda Nogueira, professor da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp) e um dos autores do estudo, à Agência FAPESP.

Além disso, também existe o sorotipo DENV-4. Segundo o Ministério da Saúde, uma pessoa pode ser infectada até quatro vezes, uma por cada sorotipo. Ser infectado mais de uma vez e de forma subsequente por diferentes sorotipos aumenta o risco de desenvolver formas mais graves da doença.

