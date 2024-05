A- A+

arbovirose Dengue: pela 1ª vez no ano, todos os estados do país apresentam queda ou estabilidade dos casos Curva de novos casos começa a descer após Brasil registrar inéditos 4,8 milhões de diagnósticos e mais de 2,5 mil mortes pela doença

Pela primeira vez no ano, todos os estados brasileiros e o Distrito Federal apresentam tendência de estabilidade ou queda nos novos casos de dengue. Os dados foram apresentados pelo Ministério da Saúde em coletiva de imprensa no fim desta terça-feira e são referentes ao contabilizado até o fim da semana epidemiológica 19, que terminou no último dia 11.

De acordo com a pasta, na grande maioria do país, em 24 estados e em Brasília, o ritmo é de queda. Apenas no Maranhão e no Mato Grosso o cenário é de estabilidade. A situação tem melhorado: no levantamento feito há duas semanas pelo ministério, cinco unidades da federação ainda apresentavam tendência de crescimento, algo que não é observado em mais nenhuma parte do país.

— Houve mudança significativa do ponto de vista de tendência da doença. Não temos nenhum estado com aumento (...) O padrão é que entre uma a duas semanas esses estados que estão em estabilidade entrem também em tendência de queda — disse a secretária de Vigilância em Saúde em Ambiente, Ethel Maciel, durante a coletiva.

Ela destacou que o país também já passou pelo pico de óbitos, embora ainda tenha um número significativo em investigação. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil contabilizou cerca de 4,8 milhões de casos de dengue até agora em 2024, uma alta de 315,3 % em relação ao mesmo período do ano passado, além de 2.576 vítimas fatais e outras 2.628 suspeitas em análise.

Ainda assim, Maciel ressalta que "permanecemos com um número alto de dengue e em estado de alerta”. Na semana epidemiológica 18, por exemplo, foram registrados 185.078 casos, o que embora menor que os 420,7 mil identificados nos piores sete dias deste ano, ainda foi 109% acima da semana 18 de 2023. Os dados da semana 19 ainda estão em atualização.

Além disso, a secretária disse que a pasta está atenta ao "o nível da água e inundação de áreas verdes” no Rio Grande do Sul para monitorar um possível avanço da dengue devido às chuvas e enchentes. Mas reforça que os últimos casos ainda não mostram mudanças significativas no estado gaúcho.

Na coletiva, o ministério mostrou ainda que o Acre foi a única unidade da federação até agora a revogar o decreto de emergência pela dengue. Entre as capitais, o Rio de Janeiro também finalizou a medida. Ao todo, 10 estados, e o Distrito Federal, decretaram emergência em 2024 pelo avanço da arbovirose – Acre; Amapá; Espírito Santo; Goiás; Minas Gerais; Paraná; Rio de Janeiro; Rio Grande do Sul; Santa Catarina e São Paulo -- além de mais de 600 municípios.

Os membros do Ministério da Saúde também destacaram as medidas implementadas no combate à doença, citando a liberação de R$ 152 milhões até agora para apoiar estados e a distribuição de 2,67 milhões de doses da vacina para 1.330 municípios, das quais 980 mil foram aplicadas.

Nesta quarta-feira e quinta-feira, a pasta vai promover ainda uma oficina de trabalho com especialistas em arboviroses do país. Segundo Maciel, o objetivo é “produzir subsídios para a construção do plano de enfrentamento 2024/2025”. — Feito isso, a etapa seguinte será a pactuação nos conselhos municipais e estaduais para implantar esse plano — continuou.

