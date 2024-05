A- A+

Saúde Dengue: pela primeira vez no ano, casos começam a cair no país em relação a 2023 Última atualização do governo também mostra que apenas um estado ainda tem tendência de alta da doença no Brasil

O número de casos de dengue no Brasil caíram em relação a 2023 pela primeira vez neste ano. Segundo dados do Ministério da Saúde, foram registrados 86.250 casos prováveis da doença na semana epidemiológica 18, período que se encerrou no último dia 4, frente a 86.549 registros no ano passado.



Segundo o ministério, 25 estados e o Distrito Federal, a maior parte do Brasil, apresentam tendência de queda ou estabilidade para a dengue. O único estado com tendência de alta é o Mato Grosso.

A diminuição dos casos acontece em meio a uma alta histórica da dengue no Brasil. No total, já foram registrados 4.500.594 casos de dengue neste ano, um recorde na série histórica do Ministério da Saúde. O número representa um aumento de 319,5% em relação ao ano passado. Até então, o ano com maior número de casos havia sido em 2015, que registrou 1.688.688 casos.

Segundo a última atualização do governo, foram confirmadas 2.336 óbitos pela doença até agora, um aumento de 203,8% em relação ao ano passado. Outras 2.349 seguem sob investigação do Ministério da Saúde.

Apesar da diminuição no número de casos, diretor do Departamento de Articulação Estratégica de Vigilância em Saúde, Guilherme Werneck, afirmou que o ministério segue em alerta e atento aos registros de dengue no país

— O último relatório mostra que 24 das 27 unidades da federação já teriam passado pelo pico. É difícil, no entanto, fazer uma análise do Brasil como um todo porque cada estado tem uma dinâmica diferente. Passado o pico, não quer dizer que epidemias nos estados afetados já passaram, porque ainda há casos sendo registrados — disse em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

A incidência da doença no país, no entanto, segue maior do que no ano passado. Em 2024, o índice está em 2.216,4 casos a cada 100 mil habitantes, enquanto em 2023 era de 503 casos no mesmo período. Os estados com maior incidência atualmente são Brasília, Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo e Santa Catarina.

A campanha de imunização contra a dengue foi ampliada no final de abril. O Ministério da Saúde anunciou que 625 novos municípios receberão vacinas contra a doença transmitida pelo mosquito. No total, 1330 cidades já têm imunizantes. As doses enviadas somam 2,6 milhões de vacinas.

Na procura de novas medidas de combate à doença, o Ministério da Saúde inaugurou na semana passada uma nova fábrica para a produção do método Wolbachia, em Belo Horizonte (MG).

O método consiste na liberação de mosquitos da dengue com a bactéria Wolbachia, que impede que os vírus da dengue, e outras arboviroses se desenvolvam no inseto, evitando a transmissão das doenças. Chamados de Wolbitos, os mosquitos não transmitem outras doenças.

