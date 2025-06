Criança de 2 anos morre por dengue, em Pernambuco; estado tem 4.620 casos confirmados

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco confirmou a quarta morte por dengue, nessa quarta-feira (18). Trata-se de um menino, de 2 anos, que morava em São Bento do Una, no Agreste. A morte aconteceu em 1º de maio.

Agora, além das quatro mortes, Pernambuco tem 20.033 casos notificados de dengue. Até o momento, foram confirmados 4.620, incluindo 87 graves.

Esses dados foram obtidos a partir do boletim epidemiológico de arboviroses nº 24, referentes às semanas epidemiológicas de 29/12/2024 a 14/06/2025. O número de casos notificados representa uma diminuição de 66,8%, em comparação ao mesmo período de 2024.

Segundo os dados, 122 cidades têm baixa incidência de casos de dengue, 35 localidades apresentam incidência média e 17 apresentam alta incidência.

Outras arboviroses

Ainda de acordo com o último boletim, foram notificados 3.176 casos de Chikungunya, com 481 confirmações. Para o Zika, houve 627 casos notificados, porém sem confirmações.

Oropouche

Pernambuco registra 181 casos de febre de Febre do Oropouche desde maio de 2024, com cinco casos confirmados em 2025.

O vírus já foi identificado em pacientes dos municípios de: Água Preta, Aliança, Barra de Guabiraba, Bonito, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Catende, Gameleira, Garanhuns, Goiana, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Itaquitinga, Jaboatão dos Guararapes, Jaqueira, Lagoa dos Gatos, Limoeiro, Macaparana, Machados, Maraial, Moreno, Paudalho, Paulista, Pombos, Recife, Rio Formoso, Santa Cruz do Capibaribe, São Benedito do Sul, São Vicente Ferrer, Sirinhaém e Timbaúba.

Como funciona o monitoramento das arboviroses?

Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco reforça que houve uma atualização na metodologia do Boletim de Arboviroses, que substituiu a análise comparativa dos casos prováveis pelas notificações, para evidenciar a diferença entre os anos. O desempenho do número de casos prováveis é influenciado por contextos distintos nas semanas analisadas.

“Esses casos são compostos pelos confirmados, além dos ainda não investigados, excluindo-se os descartados. Em 2025, o número de casos descartados é ainda muito pequeno, já que o período de investigação é de, no máximo, 90 dias. Em contrapartida, o mesmo período de 2024 teve as investigações concluídas, com um grande volume de casos descartados”, diz o comunicado.