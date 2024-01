A- A+

Dengue: procura por testes em laboratórios cresce 77% em janeiro Sinais de alerta incluem febre alta com dores no corpo, nas articulações e atrás dos olhos

A temporada de avanço da dengue com as altas temperaturas acompanhadas de chuvas intensas tem levado mais pessoas a buscarem um exame da doença pelo Brasil. Segundo dados preliminares da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed), que responde por cerca de 60% de todos os testes realizados pela saúde suplementar, a procura saltou 77% em janeiro em relação ao mês anterior.

No período de 16 a 22 de dezembro, foram 8.606 testes realizados. Quatro semanas depois, entre 7 e 13 de janeiro, o número subiu para 15.246. Além disso, a positividade – proporção de testes realizados com um resultado positivo – também aumentou, passando de 18% para 22%. Na semana do dia 31 de dezembro a 6 de janeiro, chegou a 24%.

Se comparado com os dados de 2023, o levantamento da Abramed mostra que janeiro deste ano também tem levado mais pessoas aos laboratórios do que o esperado para a época. No ano passado, foram 20.746 testes realizados nas duas primeiras semanas de janeiro. Já em 2024, foram 26.162, 26% a mais.

Os números indicam uma maior preocupação com a doença no momento em que as primeiras doses da vacina chegam ao Brasil para serem incorporadas ao programa de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS). Neste primeiro momento, devido ao baixo quantitativo, serão priorizados jovens de 10 a 14 anos de grandes cidades com alta transmissão de dengue. A expectativa é que a campanha comece em fevereiro.

Mas podem também ser reflexo de um início de ano novamente com uma subida nos casos da doença. Segundo dados do Ministério da Saúde, até o dia 17 de janeiro foram 55.859 registros no país, contra 26.801 no mesmo período de 2023 – ano que atingiu o recorde de mortes pela doença da série histórica.

De acordo com a última atualização do ministério, foram 1.094 óbitos no ano passado. Antes, o ano com mais vítimas fatais era 2022 que, segundo a última atualização da série histórica da pasta, contabilizou 1.053 vidas perdidas. Em relação aos casos, foram 1.658.816 diagnósticos em 2023, contra 1.420.259 no ano anterior. O ano passado permanece abaixo de 2015, quando o Brasil atingiu o recorde de 1.688.688 casos de dengue.

Quais são os sintomas da dengue?

De acordo com o Ministério da Saúde, os principais sintomas de dengue são:

Febre alta > 38°C;

Dor no corpo e articulações;

Dor atrás dos olhos;

Mal estar;

Falta de apetite;

Dor de cabeça;

Manchas vermelhas no corpo.

A pasta destaca, porém, que a infecção pode ser assintomática ou se manifestar de forma mais leve. Geralmente, quando provoca os sintomas, começa com uma febre alta, de início abrupto, que dura de 2 a 7 dias.

