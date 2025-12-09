A- A+

vacinação Dengue: profissionais da atenção primária e adultos de 59 anos receberão primeiro vacina do Butantan Grupo será seguido de pessoas até 59 anos; São 1,3 milhões de doses já preparadas pelo Instituto Butantan

O Ministério da Saúde anunciou hoje que os primeiros brasileiros a receber as doses iniciais da vacina da dengue em dose única desenvolvida pelo Instituto Butantan serão os profissionais da Atenção Primaria e idosos de 59 anos. A princípio são 1,3 milhões de doses neste momento disponíveis para uso.

Embora Padilha tenha dito em encontro no Instituto Butantan que a ideia era usar as vacinas já em dezembro, o plano anuncioado hoje é o de integrar a vacina um pouco depois, a partir de janeiro de 2026. As entregas serão exclusivas ao ao Sistema Único de Saúde (SUS). A ideia é que os grupos elegíveis a receberem as doses sejam ampliados gradualmente.

Leia também • Com vacinação contra a dengue, Recife realiza Dia D de combate a arboviroses • Cientista brasileiro que criou mosquitos anti-dengue entra na lista dos mais influentes da Nature • Brasileiro criador do "Aedes" que bloqueia dengue é eleito pela Nature No comunicado divulgado pelo Ministério da Saúde, é informado que "A maior escala de produção será viabilizada pela empresa chinesa WuXi Vaccines, por meio de parceria que fortalece a política nacional de inovação em imunobiológicos, que fechou transferência de tecnologia e desenvolvimento com o Instituto Butantan, que detém a inovação". No comunicado divulgado pelo Ministério da Saúde, é informado que "A maior escala de produção será viabilizada pela empresa chinesa WuXi Vaccines, por meio de parceria que fortalece a política nacional de inovação em imunobiológicos, que fechou transferência de tecnologia e desenvolvimento com o Instituto Butantan, que detém a inovação".

Ainda não foi explicado, porém, se o volume de doses disponível agora (os 1,3 milhões disponibilizados pelo Butantan) são suficientes para vacinar todos os funcionários da atenção primária e mais os brasileiros de até 59 anos.

Veja também