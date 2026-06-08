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saúde Dengue: qual diferença da vacina do Butantan que foi suspensa e a fabricada pelo laboratório Takeda? Ambas foram aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

O Brasil atualmente conta com duas vacinas contra a dengue que conseguem proteger o corpo de de quatro sorotipos existentes do vírus da dengue: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4. São elas a Qdenga, da farmacêutica japonesa Takeda, e a Butantan-DV, do Instituto Butantan.

Vacina da dengue da Takeda

A vacina da dengue produzida pela farmacêutica Takeda pode proteger todos de 4 a 60 anos, tanto aqueles que nunca tiveram a doença, como os que já foram infectados. O imunizante apresenta um esquema de duas doses, com intervalo de 90 dias entre cada uma.

A Qdenga recebeu o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em março de 2023 para uso no Brasil.

Vacina da dengue do Butantan

Já a vacina da dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan, a Butantan-DV, tem como principal diferencial o esquema vacinal feito em dose única. Composta pelos quatro vírus atenuados, ou seja, enfraquecidos, ela induz a produção de anticorpos pelo organismo sem causar a doença e com poucas reações adversas.

Ela foi aprovada pela Anvisa para ser aplicada no público de 12 a 59 anos. Atualmente, o imunizante está sendo aplicado apenas em profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde das Unidades Básicas de Saúde) da Atenção Primária do Sistema Único de Saúde (SUS).

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