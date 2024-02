Dengue: quando a vacinação começa na minha cidade? Quem poderá tomar? Tudo o que você precisa saber

A- A+

O Brasil dá início à primeira campanha de vacinação contra a dengue não apenas do país, como do mundo. As primeiras doses começaram a ser repassadas pelo Ministério da Saúde na última quinta-feira, porém somente para 60% dos 521 municípios selecionados devido ao quantitativo limitado. No Distrito Federal, por exemplo, a oferta começou logo na sexta-feira.

A expectativa é que, até a primeira quinzena de março, quantidade suficiente de doses chegue a 100% das cidades escolhidas para imunizar toda a faixa etária de 10 e 11 anos. E que, no decorrer do ano, o total de 6,6 milhões de unidades previstas garantam a proteção de todos de 10 a 14 anos.

Abaixo, tire veja as respostas para as 11 principais dúvidas sobre a campanha inédita de vacinação contra a dengue no Sistema Único de Saúde (SUS).

Qual vacina é utilizada?

A vacinação contra a dengue no SUS utiliza a Qdenga, desenvolvida pela farmacêutica japonesa Takeda. O imunizante recebeu o sinal verde da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em março do ano passado.

Qual é a eficácia da vacina da dengue?

Nos estudos clínicos, o esquema de duas doses da Qdenga, aplicadas num intervalo de três meses entre elas, demonstrou uma eficácia geral de 80,2% para evitar contaminações e de 90,4% para prevenir casos graves.

Quem pode tomar a vacina da dengue?

A vacina foi aprovada pela Anvisa para todos de 4 a 60 anos, independentemente de histórico de infecção prévia, ou não, pela dengue. Porém, na rede pública, foi definido um público-alvo mais restrito neste ano devido ao quantitativo limitado de doses.

Quem pode se vacinar no SUS?

A campanha de vacinação contra a dengue no SUS é destinada a jovens de 10 a 14 anos de 521 cidades selecionadas pelo Ministério da Saúde por terem maior carga da doença. A pasta orienta que a oferta comece para aqueles de 10 a 11 anos e progrida até os 14 anos conforme novas remessas de doses cheguem ao longo do ano.

Por que os adolescentes foram escolhidos para a vacinação?

A faixa etária de 10 a 14 anos foi definida por ser a segunda com mais hospitalizações pela dengue – 16,4 mil de janeiro de 2019 a novembro de 2023. Os idosos, que representam a maior parcela de casos graves, não podem fazer parte da campanha porque a vacina foi aprovada pela Anvisa apenas de 4 a 60 anos, idades que participaram dos estudos clínicos.

A decisão do Ministério foi tomada em conjunto com os representantes das secretarias municipais e estaduais de Saúde e seguiu as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), que recomenda a dose de 6 a 16 anos, e da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização do ministério (CTAI).

Quais cidades receberão a vacina da dengue?

O Ministério da Saúde definiu uma lista de 521 cidades que receberão a campanha da vacina da dengue (veja abaixo). Os municípios foram escolhidos com base em três critérios:

Ter população superior a 100 mil habitantes;

Ter uma alta transmissão de dengue neste ano e em 2023 e

Ter maior predominância do sorotipo 2 do vírus, responsável pela maior parte dos casos hoje no Brasil.

Quando a vacinação vai começar na minha cidade?

Na última quinta-feira, o Ministério da Saúde começou a distribuir 712 mil doses para nove estados (GO, BA, AC, PB, RN, MS, AM, SP e MA) e o DF. Juntos, eles representam 315 das 521 cidades escolhidas para a campanha (60%).

Segundo a pasta, a previsão é que, com a chegada de novos lotes, até a primeira quinzena de março todos os 521 municípios recebam doses suficientes para a vacinação da faixa etária de 10 a 11 anos.

Os municípios podem dar início à aplicação do imunizante conforme receberem as doses, por isso a vacinação não começa em todos os locais ao mesmo tempo – em Brasília, por exemplo, a dose já é ofertada.

No decorrer do ano, de forma progressiva, o envio escalonado de novas doses pela farmacêutica "garantirá a vacinação de todo o público-alvo, de 10 a 14 anos”, diz o Ministério.

Quem já teve dengue pode tomar a vacina?

A vacina da dengue pode ser aplicada em quem já teve a doença. Inclusive, é fortemente indicada ao público pelos especialistas, já que uma segunda contaminação – possível pelo fato de o vírus ter quatro sorotipos – é geralmente mais grave.

Quando a vacinação será ampliada?

Para 2025, está acordado com a farmacêutica o envio de mais 9 milhões de unidades, suficientes para proteger outras 4,5 milhões de pessoas. O ritmo ainda é baixo, mas o Ministério da Saúde diz que "coordena um esforço nacional para ampliar o acesso a vacinas para dengue", atuando com Fiocruz e Butantan para viabilizar a produção de imunizantes no país.

Além disso, por enquanto, a campanha no SUS é feita apenas com a Qdenga, mas, em breve, espera-se que uma nova dose esteja disponível, que poderá ser fabricada no Brasil. É a vacina do Instituto Butantan, que está na última etapa dos testes clínicos e teve recentemente dados publicados na revista científica New England Journal of Medicine.

Administrado em dose única, o que facilita a logística, o imunizante teve uma eficácia de 79,6% para proteger contra a infecção ao longo do período de dois anos em que os voluntários foram acompanhados. A proteção é semelhante à da Qdenga (80,2%).

A expectativa do Butantan é submeter o pedido de aprovação para uso à Anvisa no segundo semestre para, se receber o sinal verde, a dose começar a ser disponibilizada a partir de 2025.

O Brasil vive uma alta da dengue?

Segundo o último informe semanal do Ministério da Saúde, o Brasil registrou 243.720 casos de dengue nas quatro primeiras semanas de 2024, o que revela uma alta de 273% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o Painel de Monitoramento de Arboviroses, mantido pela pasta, esse número já cresceu para 390 mil no início de fevereiro.

A alta chama atenção especialmente pelos aumentos já alarmantes nos últimos dois anos. Em 2023, o país bateu o recorde de mais mortes causadas pela doença. Foram 1.094 óbitos confirmados, o que superou o ano anterior, 2022, quando contabilizou 1.053 vidas perdidas – que também foi um recorde na época.

Em relação aos casos, os dados do Ministério da Saúde mostram que foram 1.658.816 diagnósticos prováveis da infecção pelo vírus em 2023, segundo pior ano da série histórica. O número é mais baixo apenas de 2015, quando o Brasil atingiu o recorde de 1.688.688 casos de dengue.

A vacina está disponível na rede privada?

A Qdenga também pode ser encontrada na rede privada por valores que vão de R$ 350 a R$ 490 a dose, segundo levantamento do Globo. Como o esquema envolve duas aplicações, com um intervalo de três meses entre elas, o preço final fica de R$ 700 a R$ 980.

Segundo dados da Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas (ABCVA), a busca pela dose em locais particulares explodiu no último mês, um salto de 110,3% em relação ao número registrado em dezembro.

No entanto, a ABCVA destaca que algumas unidades já relatam não ter mais a vacina em estoque. O motivo é a priorização por parte da farmacêutica da campanha que terá início no Sistema Único de Saúde (SUS), já que há um quantitativo limitado de doses que a Takeda consegue produzir.

Na última segunda-feira, o laboratório emitiu um comunicado em que afirma que o fornecimento na rede privada será restringido para apenas o necessário para que aqueles que receberam a primeira dose completem o esquema vacinal.

