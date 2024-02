Dengue: SP chega a 88,3 mil casos da doença

A- A+

São Paulo totaliza 88,3 mil casos de dengue conhecidos em 2024. Mortes ao longo do mesmo período são 17 e casos prováveis são mais 147,6 mil.

Os dados são do painel interativo para acompanhamento da doença lançado pelo governo estadual no começo de fevereiro. A média de casos é atualizada por volta das 11h diariamente.

Entre todos os casos registrados no ano, 1.273 diagnósticos mostraram algum tipo de risco ao paciente e 122 casos foram considerados "dengue grave" em todo o estado.

Onda chegou mais cedo

O Ministério da Saúde projetava, desde 2023, uma explosão de casos de dengue para este ano, mas não esperava que acontecesse tão cedo, disse a ministra Nísia Trindade durante encontro com agentes de combate a endemias na noite da última terça-feira. Segundo Trindade, chuvas, mudança climática e o ressurgimento do sorotipo 3 do vírus são alguns dos fatores para o aumento de infecções.

— Estamos em um momento de preocupação. A dengue, onde ela se apresenta com esse pico explosivo de casos, aconteceu muito cedo. Nós sabíamos que teríamos, como no ano passado, mas foi muito cedo — afirmou.

Segundo o ministério, Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Goiás e Espírito Santo estão sendo priorizados nas ações de combate por concentrarem as maiores incidências da doença.

